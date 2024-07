Mentre tutte le Tv d'Europa, e non solo d'Europa, seguivano il risultato delle elezioni francesi, la rete all news della Rai, Rainews 24 mandava in onda il festival delle "Città identitarie" di Pomezia, evento ideato da Edoardo Sylos Labini.

Il Cdr della testata Rai ha denunciato l'accaduto chiedendo le dimissioni del direttore Paolo Petrecca, nominato in quota Fratelli d'Italia.

Invece di dimettersi, Petrecca che cosa ha fatto?

"Invece di dimettersi per come ha gestito l'informazione sulle elezioni francesi - informa l'Esecutivo Usigrai -, il direttore di Rainews 24 denuncia il Cdr. Più che un colpo di teatro, la mossa della disperazione.Non si capisce su che base il direttore della testata all news della Rai possa denunciare il Cdr davanti all'organismo professionale. Per quello che ha fatto in questi anni Petrecca, dalle comparsate alle iniziative del partito, alla cancellazione delle notizie sgradite, dovrebbe essere sanzionato d'ufficio. Ma di questi tempi in Rai le sanzioni sono a senso unico verso chi non si allinea. E così ieri abbiamo assistito anche allo scaricabarile di Petrecca sulla vicedirettrice Ida Baldi per le scelte editoriali sulla serata elettorale francese.L'Usigrai ribadisce la solidarietà al cdr di Rainews24, esposto non solo alle denunce del direttore ma anche agli attacchi di colleghi che si presentano con le insegne del sindacato dei “liberi giornalisti” ma guardano ai diritti dei lavoratori dal settimo piano di viale Mazzini".

E poi da destra pretendono di far credere che la Rai non sia TeleMeloni.