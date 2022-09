Nel corso degli ultimi anni i motori diesel sono entrati nel mirino dei legislatori, complice anche lo scandalo dieselgate, per via di emissioni elevate che mal si sposano con le politiche di sostenibilità. I costruttori hanno così dovuto correre ai ripari e realizzare propulsori diesel sempre più green. Per riuscire in questa missione un valido alleato è l’AdBlue.

ADBLUE COS'È?

L’AdBlue, detto anche Def, che sta per Diesel exaust fluid, è un prodotto indispensabile per il funzionamento delle vetture diesel dotate di catalizzatore Scr, il più efficace nell'abbattere le emissioni di ossidi di azoto e, quindi, di gran lunga il più utilizzato sulle auto di ultima generazione.

SU QUALI AUTO È OBBLIGATORIO?

L’atto legislativo europeo Euro 6 in vigore dal 2016 regola la quantità di NOx e d’idrocarburi possibili da emettere per ogni chilometro percorso.

Le case automobilistiche hanno sviluppato la tecnologia di controllo SCR: basata su un catalizzatore nel quale viene iniettato l’AdBlue.

QUANTO DURA?

Considerate che con un litro di AdBlue farete circa 1000 km: mediamente il serbatoio per l’additivo AdBlue ha una capienza di 10 L, di conseguenza dovrete riempire il serbatoio ogni 10.000 km.

COME SI USA?

L’utilizzo dell’AdBlue è semplice ma è importante seguire con precisione alcuni passi: per prima cosa è molto importante che versiate l’AdBlue nell’apposito serbatoio assicurandosi che non sia mai riempito con il gasolio.

Per pulire le attrezzature dell’AdBlue dovrete sempre utilizzare acqua demineralizzata al fine di evitare di contaminare la soluzione.

Per una conservazione ottimale della vostra tanica di additivo AdBlue vi consiglio di tenerla a distanza dalla luce del sole a una temperatura inferiore ai 30 °C.

QUANTO COSTA?

L’additivo AdBlue è tendenzialmente venduto con la tanica da 10l: il prezzo varia dai 20 ai 30 Euro a tanica. Se acquistate la soluzione in una stazione di servizio, potrete anche non acquistare la tanica facendo semplicemente il pieno.

DOVE POSSO RECARMI PER ACQUISTARLO?

Per procedere all'acquisto dell'AdBlue è necessario rivolgersi a dei professionisti che sappiano assegnare quello adatto in base alla propria vettura.



