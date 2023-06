Loretta Santini, editrice di Elliot, al posto della finalista Ada d'Adamo scomparsa ad aprile, Rosella Postorino, Romana Petri, Andrea Canobbio e Maria Grazia Calandrone (Foto: ansa.it).

Anche quest'anno il Premio Strega torna a Verbania. L'appuntamento è per domenica 18 giugno al teatro Il Maggiore, dove saranno presentati i cinque autori finalisti del premio: Rossella Postorino con "Mi limitavo ad amare te", Ada D'Adamo con "Come d'aria", Maria Grazia Calandrone con "Dove non mi hai portata", Andrea Canobbio con "La traversata notturna", Romana Petri con "Rubare la notte".

Alle ore 18 gli autori incontreranno la stampa locale, nella cornice del Grand Hotel Majestic di Pallanza, per poi spostarsi al teatro Il Maggiore per l'incontro con il pubblico, in programma alle ore 21.15.

Sarà la giornalista di Radio24 Alessandra Tedesco a condurre l'incontro, durante il quale gli autori presenteranno al pubblico le loro opere, racconteranno la loro attività letteraria, leggeranno passi dei loro libri e condivideranno con il pubblico le emozioni legate alla partecipazione e alla conquista dell'ambito riconoscimento.

La serata è organizzata dal Comune di Verbania in collaborazione con la Libreria Alpe Colle di Marco Tosi, la Fondazione Bellonci di Roma, la Fondazione Il Maggiore di Verbania e lo sponsor tecnico Liquore Strega. La partecipazione è gratuita e già da alcune settimane è possibile ritirare il voucher per l'ingresso. Chi ancora non l'avesse può ritirarlo alla biglietteria del Maggiore, alla biblioteca Ceretti o online all'indirizzo www.bibliotechevco.it .

Quest'anno si conferma inoltre l'appuntamento con lo Strega Party, subito dopo l'incontro con gli autori finalisti. Quest'anno lo Strega Party sarà condotto dal musicista e dj Andy dei Bluevertigo. (in novaratoday.it)





