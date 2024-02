L'inverno sta trascorrendo senza che nessuno - salvo qualche eccezione sulle località alpine al nord - lo abbia notato. Un fenomeno, va ricordato, no solo italiano, visto che ha interessato buona parte dell'Europa... anche nel mese di febbraio.

È il risultato del riscaldamento globale causato da una sempre maggiore concentrazione di CO² in atmosfera dovuta alla combustione di fonti energetiche fossili. La neve è un miraggio non solo in pianura, ma anche in molte località montane (con ricadute sull'economia facilmente immaginabili). Non solo. anche le piogge sono sempre più rare e così, anche quest'anno - in pieno inverno - torna alla ribalta il problema siccità, che è già allarmante in tutto il sud e nelle isole. In Sicilia, la Giunta regionale, per tale motivo, sta per dichiarare lo stato di calamità.

Ma in fondo, non è un'anomalia... se non ne nevica e non piove, mentre le temperature di questa domenica sono primaverili, con punte fino a 20° e gente che in alcune località va pure in spiaggia.

Quando finirà questo caldo anomalo?

Già dalla prossima settimana è previsto l'arrivo di correnti più instabili provenienti dal Nord Atlantico che dovrebbero riportare la pioggia e una graduale, seppur contenuta, diminuzione delle temperature che dovrebbero riposizionarsi nella media del periodo.