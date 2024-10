Recensione del SAMSUNG Galaxy Book4 Pro NP962XGK-KG1IT: Potenza e Innovazione in un Touchscreen da 16"



Il nuovo SAMSUNG Galaxy Book4 Pro NP962XGK-KG1IT, lanciato a ottobre 2024, si distingue come un portatile potente, perfetto per i professionisti e creativi che cercano elevate prestazioni e un design elegante. Dotato di uno schermo touchscreen da 16 pollici WQXGA, questo laptop offre una combinazione di prestazioni eccezionali grazie al processore Intel Core Ultra 7-155h e funzionalità avanzate, ideali per multitasking, lavoro grafico, e intrattenimento di alta qualità.

Prestazioni AI Potenziate

Al centro del Galaxy Book4 Pro troviamo il processore Intel Core Ultra 7-155h, che integra una NPU avanzata (Neural Processing Unit) per ottimizzare le performance basate su intelligenza artificiale. Questo permette di completare rapidamente task complessi e operazioni intensive, rendendolo perfetto per chi lavora con grandi quantità di dati, editing video o grafica avanzata.

La RAM LPDDR5X da 16 GB garantisce un'esperienza di multitasking senza interruzioni, mentre l'SSD M.2 NVMe da 1 TB assicura velocità di lettura e scrittura elevate, oltre a offrire un ampio spazio di archiviazione per file di grandi dimensioni, come progetti creativi o librerie multimediali.

Display Touchscreen WQXGA di Alta Qualità

Il display WQXGA da 16 pollici del Galaxy Book4 Pro è uno dei suoi punti di forza principali. Non solo offre una risoluzione incredibilmente nitida e colori vivaci, ma è anche dotato di tecnologia Corning Gorilla Glass con DX per ridurre i riflessi sullo schermo. Questo lo rende ideale per lavorare in diverse condizioni di luce, mantenendo una visibilità perfetta da qualsiasi angolazione.

Il touchscreen ti consente di interagire in modo naturale con i contenuti, migliorando la produttività e l'esperienza creativa. Inoltre, grazie alla funzione Vision Booster, il display regola automaticamente luminosità e contrasto in base alla luce ambientale, garantendo sempre una visibilità ottimale.

Design Elegante e Funzionalità Premium

Il Galaxy Book4 Pro si distingue anche per il suo design sottile e leggero, nella raffinata colorazione Moonstone Gray, perfetto per chi è sempre in movimento. La tastiera retroilluminata e il tastierino numerico integrato aggiungono un tocco di praticità, rendendolo ideale per lavorare anche in ambienti con scarsa illuminazione.

I quattro altoparlanti AKG con Dolby Atmos offrono un suono chiaro e potente, arricchendo l'esperienza audio durante la visione di film, l'ascolto di musica o le videoconferenze. Parlando di videoconferenze, il Galaxy Book4 Pro migliora la qualità grazie alla sua doppia fotocamera anteriore e posteriore, utilizzabile anche in combinazione con il tuo smartphone come videocamera.

Connettività e Funzionalità Smart

La connettività è un altro punto di forza del Galaxy Book4 Pro. Grazie al WiFi 6E e alle numerose porte, inclusa USB-C, puoi trasformare il tuo laptop in un hub di lavoro sia a casa che in movimento. La perfetta integrazione con lo smartphone e la sincronizzazione delle app permettono di migliorare la produttività, specialmente per chi ha bisogno di una soluzione versatile e completa.

Il SAMSUNG Galaxy Book4 Pro NP962XGK-KG1IT si presenta come una scelta eccellente per i professionisti e creativi che necessitano di un portatile potente, versatile e con funzionalità avanzate. Il suo display touchscreen da 16 pollici, il processore Intel Core Ultra 7-155h e l'ampia memoria SSD da 1TB lo rendono un dispositivo di alto livello, adatto sia per il lavoro che per l'intrattenimento.

