Rocco Papaleo alla corte di CINEMAFICTION

La grande realtà di Formazione e Produzione Cinematografica, nata a Napoli e nota e operativa nel panorama nazionale con riconoscimenti internazionali in partnership con KLAB4 Film, presenta un Workshop di recitazione con l’attore, regista, sceneggiatore e musicista Rocco Papaleo.

L'appuntamento è doppio e fissato per Sabato 10 e Domenica 11 marzo 2018 presso CinemaFiction - sede di Napoli in Via Bausan.

Rocco Papaleo ha lavorato con registi di grande spessore tra i quali Mario Monicelli, Francesca Archibugi, Alessandro D’Alatri, Leonardo Pieraccioni e diretto in qualità di regista 3 film tra cui “Basilicata coast to coast” che vince il David di Donatello 2011 nella categoria “Miglior regista esordiente”.

Il programma è ricco e allettante. Due giorni di lezione in cui gli allievi attori, diretti da un artista completo, potranno confrontarsi, conoscere e provare su testi e scene tratte da opere cinematografiche e non solo.

Ecco gli Orari: Sabato 10 inizio lavori ore 10,30 Fine lavori ore 18,30 (Pausa ore 13,30/15,00) Domenica 11 inizio lavori ore 10,30 Fine lavori ore 18,30 (Pausa ore 13,30/15,00).

Il workshop è a numero chiuso: max 24 partecipanti: ULTIMI POSTI DISPONIBILI. Per il programma, info e iscrizioni si può scrivere a: info@cinemafiction.com