In Cile scoperta la più vecchia impronta di un piede umano delle Americhe

Adesso è ufficiale. Quella scoperta in Cile nel 2010 negli scavi di Pilauco nella città di Osorno, 820 chilometri a sud di Santiago, dove gli archeologi hanno iniziato a lavorare sin dal 2007, è effettivamente l'impronta di un piede umano.

Perché è importante? Perché risale a 15.600 anni, diventando così la testimonianza più antica della presenza umana in tutte le Americhe.

Dopo la sua scoperta grazie ad uno studente dell'Universidad Austral de Cile (UACh) di Valdivia, i ricercatori hanno poi lavorato per anni sia per escludere la possibilità che l'impronta potesse appartenere ad una qualche specie animale, sia per determinarne l'età.

La datazione è stata possibile facendo ricorso all'utilizzo del radiocarbonio applicato a del materiale vegetale ad essa associato.

L'impronta è stata associata ad un uomo del peso di circa 70 chilogrammi appartenente alla specie Hominipes Modernus, parente dell'Homo Sapiens.

Un'altra impronta precedente, scoperta sempre in Cile in un sito a sud di Osorno, era stata datata di 1.000 anni più recente.