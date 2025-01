Il Fair Launch di MEGA (Make Europe Great Again) su PinkSale.finance è entrato nelle sue ultime 24 ore, e il progetto ha mostrato una crescita straordinaria sin dal primo giorno. Con un soft cap superato di quasi il 6.000%, oltre 220 contribuzioni e MEGA costantemente in trending su PinkSale dall’inizio della prevendita, l’entusiasmo attorno al progetto è ai massimi livelli.

Recap dei Traguardi Raggiunti da MEGA

Dall’inizio del Fair Launch, MEGA ha dimostrato di avere una forte trazione nel mercato:

• Soft cap superato di quasi il 6.000%, segno di una grande fiducia da parte degli investitori.

• Oltre 220 contribuzioni, con una community sempre più coinvolta.

• MEGA in trending su PinkSale fin dall’inizio della prevendita.

• Più di 300 post su Twitter e CoinMarketCap, aumentando la visibilità del progetto.

• Oltre 1.000 follower su CoinMarketCap, rafforzando la presenza di MEGA.

• Una community Telegram in forte crescita, che ha già superato i 1.500 membri.

• Partnership strategiche con $NAKA, $Polydoge e $STG, con un potenziale di oltre 550.000 HODLers.

• Listing Leaders incaricata ufficialmente di sviluppare un piano di CEX listing dopo il lancio.

L’Ultima Spinta – Meme Competition e Coinvolgimento della Community

Per aumentare ulteriormente l’engagement, MEGA ha lanciato una Meme Competition, con un montepremi totale di 2.000 $POL destinato ai 5 migliori meme virali. Questa iniziativa mira a rendere il progetto ancora più virale, coinvolgendo la community nella creazione e condivisione di contenuti che promuovano MEGA.

Con solo 24 ore rimanenti prima della chiusura del Fair Launch, il team di MEGA invita tutta la community a fare il massimo sforzo in questo sprint finale. Che sia tramite interazioni sui social, passaparola o partecipazione alla competizione, ogni contributo sarà fondamentale per garantire un lancio di successo.

Il Conto alla Rovescia Finale – Ultima Occasione per Partecipare!

Le ultime ore del Fair Launch sono l’ultima opportunità per entrare in MEGA prima che il progetto venga lanciato ufficialmente sul mercato. Con una crescita impressionante e un piano di listing su CEX già in fase di sviluppo, il potenziale post-lancio è enorme.

La MEGA Army è pronta per l’ultima spinta, e queste ultime 24 ore saranno decisive.

🔗 Partecipa Ora al Fair Launch su PinkSale!