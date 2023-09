Il singolo del cantautore sugli stores digitali e nelle radio

“Amore porno” è il nuovo singolo dell’eclettico Simon, dal 22 settembre nelle radio in promozione nazionale. “Amore porno” è un inno all'amore libero, e gode del privilegio di esistere senza catene, senza alcuna promessa, se non quella di vivere un’edonica indimenticabile notte di voluttà. Il respiro ansimante e affannato, di una corsa contro il tempo del giudizio, ci conduce in una stanza d' albergo ad Amsterdam, dove un gruppo di ragazzi celebra un amore fluido, scevro di preconcetti e dogmi.

Una danza di corpi sinuosi solletica l'immaginario collettivo del proibito, destando invidia ed altresì curiosità. Non esiste una legge precisa che possa governare un amore p0rn0, e questo videoclip ci racconta e mostra con sfrontatezza, quanto questo sia realizzabile con estrema facilità, quando e dove lo si desideri reciprocamente.



Storia dell’artista

Simon, cantante nato a Genova, inizia il suo percorso artistico con la partecipazione nel 2016 a The Voice of England a Londra, anno durante il quale pubblica il suo primo singolo in inglese “Hard time” entrando in top 10 e superando le 400 mila visualizzazioni su YouTube. Successivamente entra nel mercato italiano discografico con il singolo “Prima o poi” raggiungendo le 700mila visualizzazioni, citato in svariate riviste e siti molto noti come Tgcom24, Marie Claire, Dire Giovani, RAI Play e molti altri. Nell’estate 2017 per la Casa discografica Saar Records e il produttore Bruno Facciolo pubblica altri singoli quali Tequila e Ananas e il Gilet in rotazione radiofonica.

Con il singolo “Un estate di più” riscuote un gran successo con il pubblico, partecipando anche come ospite a vari Festival importanti, tra cui il Festival show in grandi piazze d’Italia con i big della musica, Albano, Red Canzian dei Pooh, Irama, The Kolors, Elettra Lamborghini, Anna Tatangelo e molti altri. In seguito, il Videoclip di “Un’estate di più” spopola su RAI Gulp nella trasmissione televisiva Gulp Music.

Successivamente ascoltiamo di Simon “NO” contro il bullismo, “Amore Senza Regole”. Successivamente nasce una grande collaborazione con Enrico Kikko Palmosi e Luca Sala, due grandi nomi per il brano intitolato “Inverso” scritto ancora da Sara Cardoselli, un brano intimo ed emozionante.

Poi il turno di “Quante views” un brano che attraverso l'ironia, mette in risalto le dinamiche ridicole del mondo dello spettacolo e della musica nello specifico e qualcuno potrebbe davvero perdere la pazienza.