Dopo il loro dj set insieme al SALE di Fiumicino (Roma), Gabry Venus e Georgia Mos, due dei dj italiani più attivi anche all'estero, tornano ad esibirsi insieme, questa volta a Sanremo, per Ferragosto 2021. La location è l'esclusivo Miramare The Palace Resort (Corso Matuzia, 9, 18038 Sanremo IM).

Georgia Mos e Gabry Venus davvero spesso si esibiscono insieme, l'hanno fatto anche a Miami. Come se non bastasse, "Tan Bueno", come la più recente "Call 911 (feat. Ella Loponte)", Gabry e Georgia le hanno prodotte insieme.

Gabry Venus, romano, con una carriera ormai piuttosto lunga alle spalle, è uno dei dj producer italiani più attivi nel mondo per quel che riguarda l'universo della house music. Brani come "Bongo Gongo", "Gold" o "El Bandolero" escono su label di riferimento come Hexagon/Spinnin', Sosumi, Hotfingers, Cube Recordings, Ocean Trax, Vamos Music (…) e sono spesso supportati da top dj come David Guetta, Tiesto, Don Diablo, Kryder (…). "When I'm Alone" (interpretato da Inaya Day e oggi uscita come "Alone 2020"), ad esempio, è stata protagonista nella Pete Tong Essential Selection su BBC Radio1, mentre "Prende La Vela" (The Cube Guys Mix) ha fatto ballare il pubblico del main stage del celeberrimo festival belga Tomorrowland. Da sempre Gabry Venus è legato anche all'FM e già nel 2003 era protagonista su Radio Globo, che da Roma trasmette in tutto il Lazio. Oggi il suo Flying Dj radioshow viene diffuso da decine di emittenti in mezzo mondo. Il nome del programma, il Dj volante, è un omaggio a un'altra passione di Gabry Venus: il parapendio, che il dj romano pratica a livello agonistico.

Georgia Mos si è esibita in alcuni tra i locali più importanti al mondo, tra cui il Nikki Beach di Miami, il 1 OAK di New York, il Vip room di Cannes ed il Privilege di Ibiza. Qualche ora fa è tornata ad esibirsi a Cannes, per un party all'Annex Beach in occasione del celeberrimo Cannes Film Festival. Nel 2016 Georgia Mos ha partecipato a Top Dj (Italia Uno) e successivamente ha fatto ballare molti dei club di riferimento d'Italia, Francia, Albania e Spagna. Nel Marzo 2018 è uscita la sua prima release, "Tan Bueno" su Sosumi Record, presentata direttamente a Miami durante la Winter Music Conference e successivamente si è esibita in altri paesi del mondo, ad esempio in Indonesia, Croazia e Scozia.