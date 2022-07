Assolutamente indispensabile nel processo di make-up per correggere quelle occhiaie che rendono triste il vostro sguardo, il correttore è il vostro alleato perfetto.

Tutto, assolutamente tutto, cambia quando si usa il correttore per le occhiaie. Anche se si ha la fortuna di non soffrire di occhiaie, questo punto fermo del make-up non solo attenua le imperfezioni, ma illumina anche. Armatevi di un buon correttore per le occhiaie, perché vi libererete dell'aspetto stanco che avete in questo momento. Ma prima di applicarla, ci sono alcune cose da sapere. Prendetene atto per evitare che, invece di correggere e migliorare, facciate l'errore di pronunciare le occhiaie o di cadere nell'effetto "occhi di panda".

Il primo passo è senza dubbio quello di scegliere la tonalità giusta, quella più adatta al colore della vostra pelle, perché sarà determinante per non passare inosservati. Il correttore per le occhiaie deve essere adatto alla carnagione che deve nascondere.

I correttori che tendono all'arancione o al salmone sono utilizzati per camuffare le occhiaie nei toni più blu. Se tende al verde, verrà utilizzato per coprire arrossamenti, brufoli, piccole cicatrici o piccole vene. D'altra parte, quando il correttore tende al giallo, andrà bene per le occhiaie di tonalità molto violacee o per i lividi.

Tenete presente che in inverno non si può usare lo stesso correttore per le occhiaie che si usa in estate e anzi, in inverno sarà impossibile mantenere la luce negli occhi con il tono scuro della pelle abbronzata. La tonalità della pelle non è la stessa e diventa più visibile negli occhi.

Quando applicare il correttore per le occhiaie

Il correttore per le occhiaie deve essere usato subito dopo il fondotinta. Si può anche fare a meno del fondotinta e uniformare le zone del viso con discromie o imperfezioni con il solo correttore. In questo caso, si applica sulle occhiaie e sulle zone da correggere e nascondere e si fonde con la pelle. E se il vostro look comprende degli ombretti, aspettate di averli usati prima di applicare il correttore. In questo modo eliminerete le tracce e le imperfezioni che potrebbero oscurare il vostro look.

Come usare il correttore per le occhiaie: tre modi efficaci

Esistono diversi tipi di correttori per le occhiaie: in stick, in crema, fluidi o con pennello illuminante. Ad eccezione dei correttori con pennello, gli altri si sfumano meglio con l'aiuto di una spugnetta da trucco. Se si sceglie di utilizzare una crema coprente, si possono usare le dita.

L'applicazione del trucco dipende dall'intensità delle occhiaie. Seguire alcune linee guida in base alle occhiaie. Correttore per occhiaie chiare, istruzioni per l'uso. In questi casi, l'area violacea, che di solito è quella più vicina al solco lacrimale, si ricopre di prodotti. E frullare bene.

Correttore per le occhiaie. Disegnare un triangolo, con la base sotto l'occhio e il vertice verso la parte superiore della guancia. Il triangolo verso il basso dona molta luminosità e valorizza gli angoli delle guance.

In caso di borse, applicare con dei puntini. La tecnica dei tre punti sotto gli occhi per schiarire le occhiaie è la più semplice e pratica, ma è anche la più adatta se oltre alle occhiaie ci sono anche le borse. Fate attenzione a non coprire i punti con troppo trucco: si tratta di stendere bene il correttore, non di raggrumarlo.

Consigli come questi sul correttore e gli altri cosmetici per il makeup li trovi sul sito Il Mio Make up.