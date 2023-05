Milano, Maggio 2023 - In un contesto economico e finanziario movimentato come quello attuale, alcuni investitori si sono scoperti alla ricerca di un'ancora di salvezza per i propri risparmi. Proprio per questo motivo, gli strumenti di investimento basati sul crowdfunding - al pari degli altri strumenti potenzialmente più redditizi ma con un profilo di rischio più elevato - sono spesso considerati dopo soluzioni come l’oro o le obbligazioni statali.

In questo contesto, Opstart, fintech hub del crowdfunding e tra i principali player del settore, ha portato a termine, con successo, la prima operazione in Italia di lending crowdfunding garantita da un consorzio fidi (in questo caso, Rete Fidi Liguria). Di cosa si tratta? Della raccolta di Pronti via S.r.l., startup innovativa che produce piatti pronti, seguendo le ricette della tradizione regionale italiana. Nell’eventualità di un mancato rimborso, la campagna sarà quindi coperta dal consorzio fidi, fino al 50% del capitale investito.

“Lanciare la prima operazione di lending crowdfunding in Italia, con la garanzia del consorzio Confidi, costituisce per noi un obiettivo importante, a cui abbiamo lavorato con determinazione. E’ inoltre un segnale forte per la nostra community, su quanto sia fondamentale per il nostro hub proporre progetti solidi. Anche se, non dimentichiamo, il tasso di rimborso sui nostri lending crowdfunding è attualmente al 100%” dice Giovanpaolo Arioldi, CEO di Opstart. “Siamo davvero soddisfatti di aver preso parte a un’esperienza innovativa, in cui uno strumento di garanzia tradizionale diventa l'alleato dell’innovazione finanziaria, contribuendo a creare il valore aggiunto del prodotto. Ciò dimostra l’importanza, nel settore finanziario, di fare sistema a favore delle PMI, concedendo loro la possibilità di diversificare le proprie fonti di finanziamento” ci dice Paolo Parini, Amministratore Delegato di Rete Fidi Liguria, che ha prestato garanzia sul prestito.

Ma, come funziona la campagna di lending crowdfunding, nei particolari? L'operazione ha raccolto 80.000 euro e i capitali verranno rimborsati in 24 mesi, con un tasso di interesse fra l’8.5% e il 9%, a seconda del capitale investito.

Maggiori informazioni su Opstart

Opstart nasce nel 2015 come portale di equity crowdfunding, per poi ampliare il proprio core business al debt e al lending crowdfunding, con Crowdbond e Crowdlender, e a divisioni tematiche, come Crowdre per il Real Estate. Oggi Opstart è il primo fintech hub in Italia a offrire tutti gli strumenti di finanza alternativa basati sul crowdfunding.