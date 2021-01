Come hanno risposto gli elettori a questa crisi di Governo, aperta in un momento in cui il Paese attraversa una grave crisi sanitaria ed economica?

Risponde alla domanda il sondaggio settimanale del TG La7rtealizzato in collaborazione con SWG che vede registrare un forte aumento di consensi per quanto riguarda i partiti della maggioranza.

Il Partito Democratico sale al 20,1% con un incremento dello 0,7%, ma fa meglio il Movimento Cinque Stelle che addirittura aumenta dell’1,1% attestandosi al 15,8%. In leggero aumento anche La Sinistra che recupera lo 0,2% e passa al 4%.

In ascesa anche Azione! di Calenda, dato al 4,3% (+0,2%), mentre chi ha aperto la crisi di Governo, ovvero Italia Viva di Matteo Renzi, passa dal 2,9% al 2,7%.

Dal fronte dell’opposizione, si registra un crollo della Lega che perde quasi un punto percentuale e passa così al 22,3%. Anche il partito della Meloni, Fratelli d’Italia, registra un calo del -0,7%, attestandosi al 16,5%, mentre in risalita troviamo Forza Italia, che passa dal 5,9% al 6,4%.

Gli altri Partiti: +Europa è dato al 2,2%, i Verdi al 2%.