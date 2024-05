Il nuovo singolo di Faith - In radio dal 17 maggio

E' fuori il nuovo singolo ''Peccato Originale'' di Faith, disponibile su tutte le radio dal 17 maggio.

Peccato Originale è il nuovo singolo di Faith, è una riflessione sulla forza interiore e sul coraggio di sentirsi “liberi”.

Descrive l’importanza di cogliere l’attimo e di seguire il proprio istinto.

La sonorità del brano è una fusione tra il pop e l’urban che diventano il teatro ideale di uno scontro tra passione e senso di colpa.

Faith, all’anagrafe Federica Bianchi, è una cantautrice italiana nata a Milano. Provando una forte attrazione verso il mondo artistico inizia il suo percorso di studi musicali all’età di 12 anni.

Frequenta corsi di tecnica vocale, composizione e pianoforte conseguendo diverse certificazioni presso il London College of Music. Dopo aver collaborato come corista con alcuni artisti, nel 2018 inizia a pubblicare cover, reinterpretate in chiave acustica al pianoforte, che riscuotono successo prima su Instagram ed in seguito Tiktok.

Poco dopo, spinta dall’esigenza introspettiva di raccontarsi attraverso la sua musica, inizia a scrivere canzoni lasciandosi ispirare dal cantautorato e dal pop italiano.

Nell’ultimo anno il suo stile ha spaziato verso l’urban-pop.

Etichetta:

Mendaki publishing - https://www.instagram.com/mendaki_publishing/

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/6nfqSyeqSUy0O74VNyRcj2?si=3bZuGsdaSb6cftIJ7nggWQ

Instagram: https://www.instagram.com/inartefaith/

TikTok: https://www.tiktok.com/@inartefaith

Apple Music: https://music.apple.com/kr/artist/faith/1653390271?l=en-GB