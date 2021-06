Con un gol di Thorgan Hazard al 42' del primo tempo, il Belgio batte il Portogallo per 1-0 e si qualifica ai quarti di Euro 2020, dove venerdì 2 luglio, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, incontrerà l'Italia.

Allo stadio de la Cartuja di Siviglia è il Portogallo a fare la partita, sfiorando il vantaggio in un paio di occasioni, prima con Diogo Jota e poi con Cristiano Ronaldo, su punizione.

Sul finire del primo tempo è però il Belgio a passare in vantaggio grazie ad un tiro dalla sinistra di Thorgan Hazard che sorprende Rui Patricio. Il portiere portoghese, piazzato male, riesce infatti solo a sfiorare una palla che, invece, avrebbe potuto comodamente respingere.

Roberto Martínez nella ripresa deve fare a meno di De Bruyne, infortunatosi alla fine dei primi 45 minuti, mentre Fernando Santos, progressivamente, mette in campo contemporaneamente tutti i suoi gioielli, con João Félix, Bruno Fernandes e André Silva che affiancano Ronaldo. La partita si trasforma in una specie di assedio alla porta di Courtois, intervallato da alcune pericolose ripartenze di Lukaku che però i diavoli rossi non riescono a finalizzare.

I portoghesi sfiorano il pari con un colpo di testa di Rúben Dias su azione da calcio d'angolo, con la palla che arriva tra le braccia del portiere belga che, pochi minuti dopo, non può far niente su un bellissimo tiro al volo di Raphaël Guerreiro, che però si stampa sul palo. Il Portogallo tenta il tutto per tutto anche nei minuti di recupero, ma senza riuscire ad essere pericoloso.

Secondo il ranking Uefa, il Belgio è al primo posto della classifica che mette a confronto i risultati delle nazionali europee, mentre l'Italia è al sesto. Riusciranno gli azzurri a sconfiggere la nazionale di calcio, in questo momento, più forte in Europa, che sta davanti anche ai francesi campioni del mondo?

Lo scopriremo venerdì prossimo.