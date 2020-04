I tornei di Champions League ed Europa League sono stati posticipati dalla Uefa, a seguito della pandemia da coronavirus, senza però che sia stata fissata una nuova data per la ripresa.

Sono state inoltre rinviate anche tutte le partite delle nazionali previste per giugno, comprese le partite di spareggio per Euro 2020 - torneo spostato al 2021 - e le partite di qualificazione per Euro 2021 femminile.

La decisione fa seguito alla riunione in videoconferenza che si è svolta questo mercoledì e a cui hanno partecipato i rappresentanti di tutte le 55 federazioni affiliate alla UEFA.

I tornei europei, pertanto, dovranno lasciare spazio alla possibilità che nei vari Paesi membri della Uefa si possano prima concludere i relativi campionati, definendone tempi e calendari. Per il resto... si vedrà.

Anche in merito alle modalità di qualificazione ai campionati europei per club della prossima stagione tutto è rimandato, così come qualsiasi valutazione riguardante il fair play finanziario.