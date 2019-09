Senatori a 5Stelle pronti a passare alla Lega?

Il cambio di casacca è uno sport molto comune nella politica italiana e anche i parlamentari del Movimento Cinque Stelle non sarebbero immuni dal praticarlo.

Secondo quanto dichiarato dal vicesegretario della Lega Andrea Crippa, infatti, sarebbero già 9 i senatori pentastellati che avrebbero fatto sapere di essere disposti a non votare un governo Pd e 5 Stelle e di voler passare alla Lega in cambio di un seggio assicurato nella prossima legislatura.

Dichiarazioni che hanno scatenato le ire del Movimento Cinque Stelle e la pronta risposta della vicepresidente del Senato, la 5 Stelle Paola Taverna:

«Dopo che il suo leader Matteo Salvini ha fatto cadere il governo Conte tra un mojito e una ballatina con una cubista sulla spiaggia, fuorché poi tornare sui propri passi quando ha capito che non poteva decidere tutto da solo essendo in una Repubblica parlamentare, Crippa si lancia in annunci fantapolitici.

Il vicesegretario della Lega sarebbe stato addirittura cercato da nove senatori del MoVimento 5 Stelle che, disperati, si sarebbero rivolti a lui per fare cosa? Entrare nella Lega?

Forse ha capito male... oggi per cosa si può chiamare la Lega? Forse per avere una mappa dei barman che fanno meglio il mojito? Per avere informazioni su una festa in riva al mare? Per ottenere il contatto di un deejay?

Ci dispiace per Crippa e per la Lega che, dopo il disastro estivo di Salvini, ha cercato in tutti i modi di correre ai riparti con proposte vergognose. Stiano tranquilli, il Movimento 5 Stelle è compatto. E sicuramente non è in vendita».