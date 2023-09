La proposta di legge sullo psicologo di base andrà in discussione alla Camera il prossimo novembre su richiesta del gruppo di Noi Moderati, dopo la riunione dei capigruppo in cui il presidente Maurizio Lupi, primo firmatario, ne ha chiesto e ottenuto la calendarizzazione.

Questo è quanto dichiarato in una nota dalla deputata Ilaria Cavo:

"Quella sullo psicologo di base è una proposta in cui crediamo fermamente, così come siamo certi che la commissione competente (Affari sociali) saprà ora fare un importante lavoro per arrivare a un testo unico che dia al Paese e alle famiglie in difficoltà un importante strumento e sostegno di cui hanno bisogno: dalla pandemia in poi è risultato sempre più evidente come molte persone abbiano necessità di un sostegno psicologico senza avere la possibilità economica di rivolgersi ai professionisti.Come Noi Moderati abbiamo presentato una proposta di legge che prevede uno schema semplice: l'istituzione di un registro nazionale degli psicologi (con almeno tre anni di esperienza) a cui i medici di base possono indirizzare i pazienti che ne hanno necessità dietro pagamento di un ticket. Si tratterebbe di un servizio per tutti non più procrastinabile. Siamo certi che il lavoro di commissione e aula saprà trovare una sintesi per arrivare, al di là delle soluzioni organizzative, all'obiettivo di fondo di permettere questo sostegno a chi ne ha bisogno pur non avendo disponibilità economiche. Essere attenti a famiglie e alle fragilità significa seguire il percorso di una proposta di legge come questa perché arrivi in fondo cogliendo tutti gli spunti utili e con rapidità. Il nostro gruppo darà tutta la collaborazione perché vengano rispettati tempi e obiettivi".