Dopo Ferragosto il calendario economico non è ricco di eventi, ma quei pochi degni di nota potrebbero davvero essere molto importanti. Su tutti spicca la pubblicazione dei verbali della Federal reserve, relativi all'ultimo meeting di politica monetaria.

Minute da cui gli investitori sperano di trarre indicazioni su quelle potranno essere in futuro le decisioni della Fed, in relazione, soprattutto, al programma di acquisto in atto dei titoli del debito Usa, pari a 120 miliardi di dollari al mese.