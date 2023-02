Stadio dei Martiri di Kinshasa, giovedì Francesco ha avuto un incontro con i giovani e i catechisti della Repubblica Democratica del Congo, cui ha illustrato quella che potremmo titolare la Catechesi delle mani-



Dio ha messo nelle vostre mani il dono della vita, l’avvenire della società e di questo grande Paese. Fratello, sorella, le tue mani ti sembrano piccole e deboli, vuote e inadatte per compiti così grandi? Vorrei farti notare una cosa: tutte le mani sono simili, ma nessuna è uguale all’altra; nessuno ha mani uguali alle tue, perciò tu sei una ricchezza unica, irripetibile e incomparabile. Nessuno nella storia può sostituirti.

Chiediti allora: a che cosa servono queste mie mani? A costruire o a distruggere, a donare o ad accaparrare, ad amare o ad odiare? Vedi, puoi stringere la mano e chiuderla, diventa un pugno; oppure puoi aprirla e metterla a disposizione di Dio e degli altri. Sta qui la scelta fondamentale, fin dai tempi antichi, fin da Abele, che offrì con generosità i frutti del suo lavoro, mentre Caino «alzò la mano contro il fratello […] e lo uccise» (Gen 4,8). Giovane che sogni un futuro diverso, dalle tue mani nasce il domani, dalle tue mani può venire la pace che manca a questo Paese.

Ma come fare concretamente? Vorrei suggerirvi alcuni “ingredienti per il futuro”: cinque, che potete associare proprio alle dita di una mano.



Il pollice, che è il dito più vicino al cuore, rappresenta la preghiera che anima la vita. La preghiera è un ingrediente fondamentale perché da soli non possiamo fare nulla. Non siamo onnipotenti e quando qualcuno cerca di essere, fallisce miseramente. È come un albero sradicato: anche se è grande e robusto, non può reggersi da solo. Ecco perché è importante radicarsi nella preghiera e nell'ascolto della Parola di Dio, che ci permette di crescere ogni giorno e trasformare l'inquinamento in ossigeno vitale. La preghiera è come "l'acqua per l'anima" poiché, sebbene sia umile e non visibile, dà vita. Chi prega matura interiormente e sa guardare verso l'alto, ricordandosi che è fatto per il cielo.

C'è bisogno di preghiera, di una preghiera viva. Gesù non deve essere visto come un essere distante e lontano, ma come il più grande amico che ha dato la sua vita per noi. Gesù ci conosce, crede in noi e ci ama sempre. Guardando Gesù appeso alla croce per salvare, capiamo quanto valiamo per lui. Possiamo affidare a lui i nostri crucci, paure e affanni. Gesù li accoglierà, poiché 2.000 anni fa ha già accettato le nostre croci come parte della sua. Non abbiamo paura di prendere tra le mani il Crocifisso e di stringerlo al petto, di piangere sulle sue lacrime. Guardiamo il suo volto, il volto di un Dio giovane, vivo e risorto! Gesù ha vinto il male e ha trasformato la croce in un ponte verso la risurrezione. Lodiamo e benediciamo Gesù ogni giorno, confidiamogli le speranze del nostro cuore, i segreti più intimi della vita, la persona che amiamo, le ferite che portiamo dentro, i sogni che abbiamo nel cuore. Raccontiamogli del nostro quartiere, dei vicini, degli insegnanti, dei compagni, degli amici e dei colleghi, del nostro paese. Dio ama questa preghiera viva e concreta fatta con il cuore. Ci permette di intervenire e di entrare nelle pieghe della vita in un modo speciale. Dio viene con la sua "forza di pace", che è lo Spirito Santo, che consola e dà vita. La preghiera è l'arma più potente che abbiamo.





Ora guardiamo al secondo dito, l'indice. Con esso indichiamo qualcosa agli altri. Gli altri, la comunità, sono il secondo ingrediente. Amici, non lasciate che la vostra gioventù sia rovinata dalla solitudine e dalla chiusura. Pensate sempre a stare insieme e sarete felici, perché la comunità è la via per stare bene con se stessi e per essere fedeli alla propria chiamata. Al contrario, le scelte individualiste sembrano allettanti all'inizio, ma poi lasciano solo un grande vuoto interiore. Pensate alla droga: ti nascondi dagli altri, dalla vita vera, per sentirti onnipotente, ma alla fine ti ritrovi privo di tutto. Ma pensate anche alla dipendenza dall'occultismo e dalla stregoneria, che ti tengono prigioniero della paura, della vendetta e della rabbia. Non lasciatevi affascinare da falsi paradisi egoisti, costruiti sull'apparenza, su guadagni facili o su religioni distorte.

E guardatevi dalla tentazione di puntare il dito contro qualcuno, di escludere gli altri perché hanno un'origine diversa dalla vostra, dal regionalismo, dal tribalismo, che sembrano rafforzarvi nel vostro gruppo, ma in realtà rappresentano la negazione della comunità. Sapete come succede: prima si crede ai pregiudizi sugli altri, poi si giustifica l'odio, poi la violenza, e alla fine ci si trova nel mezzo di una guerra. Ma mi domando: avete mai parlato con persone di altri gruppi o siete sempre stati chiusi nel vostro? Avete mai ascoltato le storie degli altri, vi siete avvicinati alle loro sofferenze? È certo più facile condannare che capire, ma la via che Dio indica per costruire un mondo migliore passa attraverso gli altri, attraverso l'insieme, attraverso la comunità. È fare Chiesa, ampliare gli orizzonti, vedere in ognuno il proprio prossimo, prendersi cura degli altri. Vedete qualcuno solo, sofferente, trascurato? Avvicinatelo. Non per far vedere quanto siete bravi, ma per donare il vostro sorriso e offrire la vostra amicizia.

David, hai detto che i giovani vogliono essere connessi agli altri, ma che i social spesso li confondono. È vero, la virtualità non è sufficiente, non possiamo accontentarci di interagire con persone lontane o addirittura fittizie. La vita non si tocca con un dito sullo schermo. È triste vedere giovani che trascorrono ore davanti a un telefono: dopo averli guardati allo specchio, li guardi in faccia e vedi che non sorridono, lo sguardo è diventato stanco e annoiato. Niente e nessuno può sostituire la forza del gruppo, la luce negli occhi, la gioia della condivisione! Parlare e ascoltarsi è essenziale: mentre sullo schermo ciascuno cerca ciò che gli interessa, scoprite ogni giorno la bellezza di lasciarvi stupire dagli altri, dalle loro storie e dalle loro esperienze.

Proveremo ora a toccare con mano cosa significa fare comunità: per alcuni istanti, prendete per mano chi vi sta accanto. Sentitevi un'unica Chiesa, un unico Popolo. Senti che il tuo benessere dipende da quello degli altri e che viene moltiplicato dal gruppo. Sentiti protetto dal fratello e dalla sorella, da qualcuno che ti accetta per come sei e vuole prendersi cura di te. E sentiti responsabile per gli altri, parte viva di una grande rete di fraternità dove ci si sostiene a vicenda e sei indispensabile. Sì, sei indispensabile e responsabile per la tua Chiesa e per il tuo Paese, appartenente a una storia più grande che ti chiama a essere protagonista: creatore di comunione, campione di fraternità, sognatore indomito di un mondo più unito.

In questa avventura non siete soli: la Chiesa intera, sparsa in tutto il mondo, vi sostiene. È una sfida difficile? Sì, ma è una sfida possibile. Avete anche amici che dallo stadio celeste vi spingono verso questi traguardi. Sapete chi sono? I santi. Penso ad esempio a Beato Isidoro Bakanja, a Beata Marie-Clementine Anuarite, a San Kizito e ai suoi compagni: testimoni della fede, martiri che non hanno mai ceduto alla logica della violenza, ma hanno confessato con la vita la forza dell'amore e del perdono.





Preghiera, comunità; arriviamo al dito medio, che si eleva sopra gli altri come a ricordarci qualcosa di cruciale. Questo ingrediente fondamentale è l'onestà! Essere cristiani significa testimoniare Cristo. Il primo modo per farlo è vivere rettamente, come Lui vorrebbe. Questo significa non lasciarsi intrappolare nella corruzione. Un cristiano deve essere onesto, altrimenti tradisce la sua identità. Senza onestà, non siamo discepoli e testimoni di Gesù, ma diventiamo pagani che adorano se stessi anziché Dio e che usano gli altri anziché servirli.

Ma come sconfiggere il cancro della corruzione, che sembra espandersi senza fermarsi mai? San Paolo ci aiuta con una frase semplice e geniale: "Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene" (Rm 12,21). Non lasciarti vincere dal male: non permettere a individui o gruppi di manipolarti per mantenere il tuo paese nella spirale della violenza e dell'instabilità, per continuare a controllarlo senza riguardo per nessuno. Ma vinci il male con il bene: diventa tu stesso un trasformatore della società, convertendo il male in bene, l'odio in amore e la guerra in pace. Vuoi essere questo? È possibile, perché ognuno di voi ha un tesoro che nessuno può rubare: le tue scelte. Sì, sei le scelte che fai e puoi sempre scegliere di fare la cosa giusta. Siamo liberi di scegliere: non lasciare che la tua vita sia trascinata dalla corrente inquinata, non lasciarti trasportare come un tronco secco in un fiume sporco. Ribellati, senza cedere alle lusinghe avvelenate della corruzione.

Mi viene in mente la testimonianza di un giovane come voi, Floribert Bwana Chui: quindici anni fa, a soli ventisei anni, è stato ucciso a Goma per aver impedito la circolazione di generi alimentari deteriorati che avrebbero danneggiato la salute della gente. Avrebbe potuto lasciar andare e nessuno l'avrebbe scoperto, avrebbe anche guadagnato. Ma, come cristiano, ha pregato, ha pensato agli altri e ha scelto di essere onesto, dicendo no alla sporcizia della corruzione. Questo significa mantenere le mani pulite, mentre le mani che trattano soldi si macchiano col sangue.

Siamo all'anulare, il quarto dito dove si indossano le fedi nuziali. Tuttavia, l'anulare è anche il dito più debole, quello che fatica di più ad alzarsi. Ci ricorda che i grandi traguardi della vita, soprattutto l'amore, passano attraverso la fragilità, la fatica e la difficoltà. Devono essere vissuti e affrontati con pazienza e fiducia, senza caricarsi di problemi inutili come trasformare il valore simbolico della dote in un valore quasi di mercato. Ma, nelle nostre debolezze e crisi, quale forza ci fa andare avanti? Il perdono. Perdonare significa saper ricominciare, non dimenticare il passato, ma evitare che si ripeta. Cambia il corso della storia, rialza chi è caduto e accetta che nessuno è perfetto e che tutti hanno il diritto di ricominciare.

Per creare un futuro nuovo, abbiamo bisogno di dare e ricevere il perdono. Questo è ciò che fa un cristiano: ama non solo coloro che lo amano, ma sa arrestare la spirale delle vendette personali e tribali con il perdono. Pensiamo al beato Isidoro Bakanja, un vostro fratello che fu torturato a lungo perché non aveva rinunciato a testimoniare la sua fede e aveva proposto il cristianesimo ad altri giovani. Non ha mai ceduto a sentimenti di odio e ha perdonato il suo carnefice quando ha dato la vita. Chi perdona porta Gesù anche dove non viene accolto e immette amore dove l'amore viene rifiutato. Chi perdona costruisce il futuro. Ma come diventare capaci di perdono? Lasciandoci perdonare da Dio. Ogni volta che ci confessiamo, riceviamo la forza che cambia la storia. Siamo sempre perdonati gratuitamente da Dio! E anche a noi viene detto come nel Vangelo: "Vai e fa' lo stesso" (Luca 10,37). Vai avanti senza rancore, veleno o odio. Vai avanti adottando lo stile di Dio, l'unico che rinnova la storia. Vai avanti e credi che con Dio si può sempre ricominciare, ripartire e perdonare!



Preghiera, comunità, onestà, perdono. Siamo all'ultimo dito, il più piccolo. Potresti pensare che la tua influenza sia minima e che il bene che puoi fare sia una goccia nel mare. Ma proprio la piccolezza, il farsi piccoli, attrae Dios. La parola chiave in questo senso è "servizio". Chi serve si fa piccolo, come un minuscolo seme che sembra scomparire ma che porta frutto. Gesù ha detto che il servizio è il potere che trasforma il mondo. Quindi la piccola domanda che puoi farti ogni giorno è: "Cosa posso fare per gli altri?" "Come posso servire la Chiesa, la mia comunità e il mio paese?". Olivier ha detto che in alcune regioni isolate, i catechisti servono quotidianamente le comunità di fede e che questo dovrebbe essere un "compito per tutti" nella Chiesa. È vero e bello servire gli altri, prendersene cura, fare qualcosa gratuitamente, come fa Dio con noi. Vorrei ringraziare i cari catechisti: per molte comunità, siete vitali come l'acqua; continuate a farle crescere con la purezza della vostra preghiera e del vostro servizio. Servire non significa stare con le mani in mano, significa agire. Molti si muovono per i loro interessi; non abbiate paura di agire per il bene, di investire nel Vangelo, di prepararvi appassionatamente e adeguatamente, dando vita a progetti a lungo termine. E non abbiate paura di far sentire la vostra voce, perché non solo il futuro, ma anche il presente è nelle vostre mani: siate al centro del momento!



Amici, vi ho lasciato cinque consigli per individuare delle priorità tra le tante voci suadenti che circolano. Nella vita, come nella circolazione stradale, è spesso il disordine a creare ingorghi e blocchi inutili, che fanno sprecare tempo ed energie, e alimentano la rabbia. Ci fa bene, invece, anche nella confusione, dare al cuore e alla vita punti fermi, direzioni stabili, per avviare un futuro diverso, senza inseguire i venti dell’opportunismo.