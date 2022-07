Domani, 15 luglio, presso la Cappella Palatina della Reggia di Caserta, si terrà l’evento intitolato “Dieta Mediterranea strumento di diplomazia”

L’evento - organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con l’Istituto Agronomico del Mediterraneo/CIHEAM di Bari e il Comune di Caserta - ha la finalità di dare vita ad un momento di discussione e incontro con le varie realtà associative, imprenditori della filiera agroalimentare, enti territoriali e società civile sulla diplomazia alimentare attualmente portata avanti dal nostro Paese, partendo dai principi e valori di cultura e sostenibilità della Dieta Mediterranea. Muovendo da esempi concreti nati nelle città e nei territori italiani, e dalle imprenditrici ed imprenditori più innovativi della filiera agroalimentare, l’evento toccherà la dimensione europea, mediterranea e mondiale della diplomazia alimentare dell’Italia che oggi si sviluppa, in collaborazione con importanti partner internazionali, tra cui la FAO, in concrete iniziative di sostegno ai Paesi che maggiormente risentono dell’attuale crisi alimentare in corso e di cui il nostro Paese si farà portatore nei vari incontri internazionali che - a seguire il Dialogo Ministeriale Mediterraneo sulla Crisi Alimentare dell’8 giugno u.s. in Farnesina - si snoderanno nelle successive tappe, fino alla III Conferenza Mondiale sulla Dieta Mediterranea, che avrà luogo a Bari dal 28 al 30 settembre p.v. e alla seconda edizione del Dialogo Ministeriale Mediterraneo che sarà organizzata il prossimo 1 dicembre.

L’apertura dell’evento – che si svolgerà in formato talk show, moderato dall’autrice, Angela Rafanelli, conduttrice televisiva del programma RAI “Linea Verde” - è affidata al Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio e al Sindaco di Caserta e Presidente ANCI Campania.Seguirà un ricco programma di speaker tra cui il Sindaco di Milano Beppe Sala (in video collegamento), Valentina Stinga, Maria Pina Fontana e Rosanna Marziale, imprenditrici innovative della filiera agroalimentare del territorio campano, il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini, la Direttrice del Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia del CREA, Alessandra Pesce, il Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e la Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.

Concluderanno l’evento il Direttore Generale della FAO, Qu Dongyu, e il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.