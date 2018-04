SEO e SEM: cosa sono e perché sono importanti

La SEO e la SEM sono due attività assolutamente necessarie per ogni sito web. Molti conoscono la SEO, acronimo che sta per: Search Engine Optimization.

Questa è un insieme di tecniche eseguite con l’intento di migliorare il posizionamento di un sito web all’interno dei risultati dei motori di ricerca, utilizzando però solo i risultati “organici”, quindi i risultati ottenuti senza dover sfruttare servizi a pagamento.

La SEM tuttavia è una dottrina decisamente meno conosciuta. Questa si identifica sempre come un insieme di strategie dedite a migliorare il posizionamento, ma in questo caso vengono coinvolti sia i risultati organici che quelli a pagamento. Un sito pertanto per ottenere successo deve essere in grado di sviluppare una campagna di marketing efficace che sappia garantirgli uno dei primi posti su Google.

La SEM e la SEO sono molto simili ma anche diverse tra loro. Entrambe vanno a prestare una grande attenzione alle parole chiave ed entrambe hanno la necessità di essere accompagnate da un efficace piano editoriale, che possa favorire un rapido ritorno dell’investimento effettuato per promuovere la crescita dell’azienda attraverso queste strategie integrate.

Non bisogna pertanto sorprendersi di come queste due attività siano divenute così importanti e così fondamentali per un mondo web che è sempre più competitivo. E’ importante quindi che ogni sito sappia individuare la strategia più efficace e qualora non sia in grado si rivolga a dei professionisti.