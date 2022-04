Il 16 aprile Mitch B. con il suo sound eclettico fa divertire e scatenare il party Vedononvedo al Prestige di Imola (BO). Non sono molti a sapere mixare come questo artista sonorità come House, Deep House ed Electronica Balearica.



La sera dopo, il 17 e pure il 18, torna al mixer del White Beach Cervia (RA), un locale in cui è di casa, mentre il 22 aprile è a Viggiano in provincia di Potenza, spostandosi al Loft Lounge Experience di Perugia il 23. Il dj producer romagnolo chiude il mese di aprile 2022 ad Ibiza, l'isola della musica elettronica e dei dj: il 29 è guest del party Jango Showcase al Dunes Ibiza. E' una serata importante, che apre la stagione di questo locale, un hot spot aperto dal mattino a notte inoltrata situato a due passi dall'Hi Ibiza e dall'Ushuaia. Il giorno dopo, il 30 aprile, Mitch B. è ospite ad Ibiza Global Radio, emittente simbolo del sound ibizenco nel mondo.



Sono poi davvero buoni i primi risultati di "No One Else", il nuovo singolo di Mitch B., un brano prodotto con Zen e MaTo Locos che arriva dopo il successo di "Keep Coming", uscita due anni fa e anch'essa nata dalla collaborazione tra Mitch B., Zen e i MaTo Locos. Quest'ultimo brano è davvero coinvolgente. "Il 'collante' tra i tre progetti sono io, infatti collaboro da tempo sia con Zen sia con i Mato Locos. Con Zen avevamo creato un giro di basso molto potente, ispirato a 'Blue Monday' dei New Order, con i MaTo Locos invece, un groove incalzante", spiega Mitch B. "Ho deciso di mettere insieme gli elementi, ma mancava ancora qualcosa... la parte vocale. Trovando la voce perfetta, femminile e potente, ecco che è nata 'No One Else'!".



L'etichetta che ha pubblicato questo pezzo è Jango Records, che vanta collaborazioni Carl Cox, Qubiko, Roger Sanchez. "Ho appena suonato ad un loro importante showcase, al Warehouse, il secondo locale più votato in Francia nella chart di DJ Mag", spiega Mitch B., che proprio con Jango per uno showcase al Dunes Ibiza del 29 aprile.



Per Mitch B., anche nel 2022, è infine confermato un bell'appuntamento su AllaDiscoteca.com, blog dedicato a musica e divertimento. Anche nel 2022 seleziona periodicamente 5 brani da ascoltare e/o ballare per un aperitivo infinito. Li trovate tutti o quasi qui, sul sito.



Mitch B., un recente post su Instagram

https://www.instagram.com/p/CbzqJoaMHXj/