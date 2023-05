tratto da :

Movimento Infermieristico 2.0



Il 12 maggio in tutto il mondo si celebrerà la giornata Internazionale dell'infermiere, ma ci sono dei dati che ci potrebbero distogliere dai festeggiamenti.



Sono quelli purtroppo, di una professione poco appetibile ai più giovani, che associato alla già consistente mancanza di infermieri, mettono a serio rischio il futuro della sanità.



Potremmo stare qui a puntare il dito sui responsabili o perderci in chiacchiere sterili, ma noi del Movimento Infermieristico 2.0 vogliamo essere concreti e, per questo, non ce ne staremo con le mani in mano proponendo una giornata all'insegna dell'orientamento.



Abbiamo il piacere di invitare tutti gli studenti in procinto di conseguire la maturità, ma anche tutti coloro che volessero conoscere la professione infermieristica, domani 12 maggio 2023 dalle ore 10 alle ore 14 presso Piazza Fontana Grande per conoscere più da vicino questa realtà e come diventare gli infermieri di domani.