I familiari di Catherine Deneuve hanno poi svelato la natura del malore che ha costretto l'attrice ad essere riocoverata in ospedale a Parigi, all'inizio di questa settimana: si è trattato di un leggero ictus.

Successivamente, in una dichiarazione alla stampa, il suo agente ha detto che non c'erano stati danni alle sue capacità motorie, ma che la Deneuve, 76 anni, avrà comunque bisogno di un po' di tempo per ristabilirsi.

Nelle ultime settimane, Catherine Deneuve aveva partecipato alle riprese di De Son Vivant, film diretto da Emmanuelle Bercot.