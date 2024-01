Il Parlamento europeo adotta la carta UE di disabilità per sostenere il diritto delle persone con disabilità alla libera circolazione.

Le nuove regole faciliteranno gli spostamenti delle persone con disabilità nell'Unione garantendo l'accesso a condizioni speciali, tra cui il parcheggio, in tutti gli Stati membri.

La direttiva proposta introduce una Carta d'invalidità a livello dell'UE e rinnova la Carta Europea del Parcheggio per le persone con disabilità per assicurare che, durante i viaggi di breve durata, abbiano accesso alle stesse condizioni speciali di coloro che risiedono nello Stato membro visitato, compreso l'accesso al parcheggio. Le persone con disabilità incontrano regolarmente ostacoli durante i viaggi o le visite in un altro Stato membro poiché il loro status di disabilità non è sempre riconosciuto in tutta l'Unione.

Entrambe le carte saranno per i cittadini dell'UE il cui status e diritti di disabilità sono riconosciuti dallo Stato membro in cui risiedono, dai loro familiari e da coloro che li accompagnano o li assistono. Per coprire i cittadini di paesi terzi che risiedono nell'UE, la Commissione ha presentato una proposta complementare.

La Commissione per l'Occupazione e gli Affari Sociali ha adottato all'unanimità la sua posizione sulla proposta di legge con 39 voti a favore, nessun voto contrario e nessuna astensione.





I membri del Parlamento europeo propongono che la carta d'invalidità debba essere rilasciata o rinnovata entro 60 giorni dalla richiesta e la carta del parcheggio entro 30 giorni. Introducono anche l'opzione di richiedere una versione digitale della carta del parcheggio, pronta in 15 giorni.

Entrambe le carte saranno disponibili in formato fisico e digitale e saranno gratuite, propongono i membri del Parlamento europeo. Vogliono anche che le regole e le condizioni per ottenere la carta siano disponibili in formati accessibili, anche in lingue dei segni nazionali e internazionali e in braille, e in linguaggio facilmente comprensibile.





Per garantire l'accesso a benefici e assistenza sociale per coloro che lavorano o studiano in un altro Stato membro, i membri del Parlamento europeo hanno emendato la proposta per proteggere temporaneamente i detentori della Carta Europea d'Invalidità che si trasferiscono in un altro Stato membro per lavoro o studio, fino a quando il loro status non viene riconosciuto formalmente, inclusi coloro che viaggiano per un programma di mobilità dell'UE, come Erasmus+.





I membri del Parlamento europeo invitano gli Stati membri e la Commissione a sensibilizzare sull'importanza della Carta Europea d'Invalidità e della Carta Europea del Parcheggio per le persone con disabilità, anche istituendo un sito web con informazioni su come ottenere, utilizzare e rinnovare le carte in tutte le lingue dell'UE e nelle lingue dei segni nazionali e internazionali.





Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew, SK), relatrice della proposta, ha dichiarato: "Con l'adozione di questa legge cruciale, le persone con disabilità sono più vicine alla libertà di movimento all'interno dell'UE. Siamo sulla buona strada per finalizzare la nuova legge in pochi mesi, il che dimostra la nostra volontà di fornire alle persone con disabilità che hanno atteso molti anni per questa legislazione. La direttiva è stata approvata da tutti i partiti politici e faremo del nostro meglio per muoverci rapidamente nelle prossime negoziazioni con il Consiglio, affinché le persone possano beneficiare delle carte il prima possibile."

Una volta che la posizione provvisoria sarà approvata dall'intero Parlamento durante la sessione plenaria di gennaio, potranno iniziare le negoziazioni con il Consiglio sugli aspetti formali della proposta di legge con gli Stati membri che si sono giàespressi al riguardo.