Mentre Guardiola, 51 anni e 11 trofei, inclusi quattro titoli di Premier League nei sei anni all'Etihad Stadium, ha comunicato oggi di aver prolungato per altri due anni il contratto che lo lega al Manchester City, la proprietà del Manchester United, la famiglia Glazer, ne starebbe valutando la cessione (anche il Liverpool è in vendita).

Lo ha comunicato martedì in una nota lo stesso club dichiarando che sta avviando un processo per valutare alternative strategiche, tra cui un nuovo investimento o una potenziale vendita.

"La famiglia Glazer sta lavorando con alcuni consulenti finanziari ad un processo che potrebbe portare a una vendita parziale del club dell'Old Trafford o a investimenti tra cui la riqualificazione dello stadio e delle infrastrutture".

17 anni dopo che la famiglia Glazer ha acquistato una tra le più famose delle società della Premier League, i rapporti con la tifoseria sono attualmente ai minimi termini, per i risultati ottenuti dai Red Devils che negli ultimi cinque anni non hanno più vinto un trofeo. Le ultime vittorie risalgono al 2017, in Europa League e nella Coppa di Lega.

Dopo la notizia, le azioni del Manchester United sono aumentate del 20%, consentendo al club di raggiungere una capitalizzazione di mercato di 2,6 miliardi di dollari, rispetto ai 2,5 della chiusura di martedì. Nel momento migliore, nel 2018, il club aveva raggiunto in borsa una capitalizzazione di 4,3 miliardi di dollari.