Giorgia Meloni: "Leggo che la Digos starebbe visionando tutti i video della manifestazione che abbiamo fatto ieri a Roma, per mandare multe e sanzioni a chi ha partecipato. Quando tutti eravamo in casa e non si poteva neanche partecipare ai funerali dei propri cari, ci sono state centinaia di persone che sono scese in piazza per manifestare il 25 aprile. Nessuna multa per loro. Nessuna multa quando hanno sfilato i centri sociali, nessuna multa quando decine di persone si assembravano da Conte per inaugurare l'ultima campata del ponte di Genova. Le multe sono arrivate ai commercianti, rei di protestare contro il governo. E probabilmente arriveranno a noi, perché siamo scomodi al regime. E come tutti i regimi, anche questo pensa di poter utilizzare la polizia per intimorirci. Lo chiedo a quelli che non la pensano come noi, ma mantengono un briciolo di onestà intellettuale: veramente è tutto normale?"

Sinceramente no. Perché la Meloni si è dimenticata di dire che è stata proprio lei, insieme al suo collega Salvini, ad organizzare la manifestazione del 2 giugno. Quel giorno nessun assembramento era spontaneo, era invece ben organizzato... anche da lei che ha promosso la manifestazione, aggiungendo che si sarebbe svolta in "tutta sicurezza".

E se questo non è avvenuto, è colpa di chi glielo fa presente!

Quelli che prima hanno o avrebbero sbagliato per essere scesi in strada contravvenendo alle disposizioni di distanziamento interpersonale sono stati messi alla gogna da Meloni & co. che, adesso, pretendono che quanto accaduto alla "loro" manifestazione non sia poi così grave e, comunque, non peggiore di quanto accaduto in precedenti occasioni, soprattutto in quelle di manifestazioni pro governo o pro sinistra.

Quello che caratterizza la destra in Italia, non solo è il fatto di avere e/o di crearsi nemici che nel mondo normale si chiamerebbero avversari, ma anche quello di voler ricorrere al sofismo per negare l'evidenza o far dimenticare quanto detto in precedenza perché non più conveniente.

Adesso, poi, per rendere più credibile questo modo di fra propaganda, la destra ha cominciato pure ad urlare... come nel passato (che ormai avrebbe dovuto essere remoto)...

Ma non gli si deve ricordare!