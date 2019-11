Samuele Sartini il 29 novembre 2019 pubblica sull'americana Nervous Records, una delle label dance più importanti al mondo, una nuova versione di "You're no Good for Me", un classico dance - house del 1987 di cui Samuele ha proposto una sua versione già nel 2014. "La nuova versione è stata stata già proposta da Albertino nel suo Dance Revolution su m2o ed è Hot Promo Of The Week su 105InDaKlubb (Radio105), grazie Andrea Belli", racconta Samuele.

"Non sono gli unici feedback positivi, che sono arrivati e continuano ad arrivare da importanti colleghi in Italia e nel mondo". Il brano è già disponibile in pre-order su Beatport ( bit.ly/33ST9OF ) e su Traxsource ( bit.ly/2OkUBTv ).

Tra i prossimi dj set di Samuele Sartini, segnaliamo quello del 29/11 al Sali & Tabacchi (Reggio Emilia) e del 30/11 Pineta (Milano Martittima - RA).

www.samuelesartini.com

facebook.com/djsamuelesartini

www.instagram.com/djsamuelesartini

Samuele Sartini è un top dj house italiano molto attivo nei top club di tutto il mondo. La sua musica fa lo stesso: ad esempio, la sua "Love You Seek / Seek Bromance" nel 2018 è stata scelta per la colonna sonora di "The 15:17 To Paris", film del celeberrimo premio oscar Clint Eastwood. Marchigiano, Sartini è spesso in console in eventi e club contano. Ad esempio, ha fatto scatenare party legati al GP di Formula 1 nel Barhein, suona spesso al Jimmy'z di Montecarlo e in Italia è guest con costanza al Pineta di Milano Marittima e al Just Cavalli di Milano. In console ho stile preciso e una tecnica esemplare, ma più che di 'numeri' e gesti che sanno stupire, ogni suo suoi dj è pieno di musica e di melodia, ovvero si mette sempre al servizio di ha voglia di ballare. Samuele Sartini è anche un produttore conosciuto in tutto il mondo. Nella sua carriera Samuele Sartini ha remixato tracce di superstar come Calvin Harris, Roger Sanchez, Paul Van Dyk ed Armin Van Buuren ed ha all'attivo diverse hit all'attivo diverse hit recenti. E non è tutto: troppi non sanno che Avicii deve un po' del suo successo proprio a Samuele Sartini. Per la versione cantata del suo primo successo (Tim Berg – "Seek Bromance"), Avicii prese la voce da "Love U Seek", un brano pubblicato da Samuele Sartini nel 2011 su Do It Yourself. Questa canzone è tornata con Rework curato dal dj marchigiano nel gennaio 2018, una nuova versione che mette ancor più in in risalto la bella voce di Amanda Wilson.