Sono adesso 182 i migranti salvati dalla Ocean Viking davanti alle coste della Libia

Intorno alle 22 di mercoledì, la Ocean Viking ha comunicato di aver salvato altre 73 persone da un piccolo gommone sovraffollato, mentre si trovava a circa 29 miglia nautiche dalla Libia. Adesso sono 182 i passeggeri sula nave gestita dalle Ong SOS Mediterranee e MSF che chiedono per loro un porto sicuro.

Sul tema, il premier Conte, intervistato da Enrico Mentana sul palco della festa di Articolo 1, questo pomeriggio ha dichiarato: "Quando ho parlato di immigrazione non ho mai accettato la formula riduttiva di porti aperti e porti chiusi e ho sempre ragionato di rispetto dei diritti fondamentali".

Da capire, però, come tale affermazione possa coincidere con l'approvazione e la messa in atto dei decreti sicurezza di Salvini, la cui inutilità, oltretutto, è ampiamente dimostrata dal fatto che in Mediterraneo continuano gli attraversamenti da parte dei migranti provenienti dal nord Africa.

Oggi aerei militari hanno individuato un barchino con 15 migranti a sud Lampedusa e 2 gommoni, uno con a bordo circa 80 persone e l'altro con 60 a 50 miglia nautiche a sud di Lampedusa. Nessuna imbarcazione, al momento, è intervenuta in loro soccorso.

In conclusione, da ricordare che la trasmissione tv Piazzapulita, su La7, avrà tra i suoi ospiti la "capitana" per antonomasia, quella della Sea Watch, Carola Rackete.