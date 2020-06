In radio il singolo del cantautore.

Nella vita spesso si fanno scelte che portano ad una gloria, un successo. In quel momento ci si sente invincibili, niente e nessuno deve rovinare questo momento magico. Ma quando si spengono le luci della ribalta e svanisce l’ebbrezza della vita sotto i riflettori ci si può accorgere di aver perso qualcosa… le persone che si amano ed anche un po' se stessi.

Questa canzone racconta il sentimento a metà tra la frustrazione e il rimpianto che si prova a sentirsi degli sconosciuti in un mondo dove non ti riconosci più.

Jack Benucci è un cantante e cantautore italiano emergente.

In tenera età il piccolo Jack sviluppa una forte passione per la musica e influenzato dai Beatles inizia a scrivere canzoni all'età di 15 anni. Le circostanze della vita lo allontanano dalla sua passione e dal suo Paese. Si trasferisce nel Regno Unito dove vive e lavora per otto anni.

Durante questo periodo Jack, diventa molto attivo nello scrivere nuove canzoni in lingua inglese.

Alla fine del 2018, ritorna in Italia e l'anno successivo firma un contratto di coproduzione con la Ghiro-Records.

Il primo singolo di Jack Benucci, intitolato "Complete Unknown", è stato pubblicato nel maggio 2020.



www.facebook.com/Jack-Benucci-111956313581874/