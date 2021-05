Dopo il dj set dell'8 maggio, quando è andato in scena il sound techno / tech house della dj producer toscana Ross Roys, sabato 15 maggio è invece la volta di Outwork, dj producer italiano conosciuto in tutto il mondo per il suo sound. Il 22 maggio è la volta di un progetto musicale pubblicato dall'italiana Jackpot Records, i misteriosi VOOODOO. Il sabato successivo, ovvero sabato 29 maggio è invece la volta di Alex Phratz, mentre il 5 giugno arriva Sergio Mauri, entrambi ben conosciuti da chi segue il panorama della dance Made in Italy e dintorni.

Avete appena letto i dj set in programma ad International Dance, il programma radiofonico di Pietro Gagliostro in onda ininterrottamente da trent'anni in FM. International Dance va in onda ogni sabato alle 21:30 sulla calabrese Radio Medua e in diversi formati ed orari anche su un circuito italiano ed internazionale che conta ormai molte emittenti.

La voce, l'energia e la selezione musicale di International Dance sono quelle di Pietro Gagliostro. "International Dance è interamente prodotto con l'uso di cdjs, piatti, mixer e nessun software tipo Traktor o Serato", spiega Pietro, che punta dritto al cuore della questione, ovvero propone musica e dj set di qualità, che regalino emozioni.

Al link qui sotto trovate una sua lunga intervista, perfetta per raccontare almeno un po' della sua passione musicale. Trent'anni di musica, a parole, infatti non si possono mica raccontare… Almeno un po' del giusto mix, però, anche a parole, si sente bene. Eccome. Ecco il link all'intervista: http://bit.ly/AllaDisco-InternationalDance



https://www.radiomedua.it

https://www.facebook.com/groups/internationaldance