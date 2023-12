Annunciate le candidature ai Film Independent Spirit Awards, i riconoscimenti che mirano a promuovere e a celebrare il cinema indipendente che si terranno il 25 febbraio 2024.

Anche se la convergenza tra i vincitori degli Spirit Awards e i verdetti degli Oscar è piuttosto bassa (su 38 edizioni solo 8 volte il vincitore del Miglior film ha poi vinto anche l’Oscar nella medesima categoria, l'ultimo è stato Everything Everywhere All At Once) si rivelano dei riconoscimenti importanti per capire quali film indipendenti possono entrare nel radar della Stagione dei Premi.

Quest'anno a conquistare il maggior numero di nominations spiccano: Past Lives, May December e American Fiction.