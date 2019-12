Annunciate le attesissime candidature ai famosi Golden Globe che quest'anno vedono Marriage Story, il dramma da camera targato Netflix, a quota 6 nomination mancando a sorpresa quella per la miglior regia (Noah Baumbach).

Seguono con 5 nomination due titoli di punta di questa Award Season appassionante: The Irishman di Martin Scorsese (snobbato però De Niro come miglior attore) e C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino.

Nella categoria Miglior film straniero continua la sfida tra la Corea del Sud (Parasite) e la Spagna (Dolor y Gloria), mentre sono 2 le nomination conquistate dalla Francia con Les Miserables e il film rivelazione dell'ultimo Cannes Portrait of a lady on fire. Delusione per l'Italia nonostante potesse contare su ben 2 titoli selezionati.