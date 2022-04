"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto nella mattinata di oggi ad accertamenti strumentali a seguito dell’infortunio riportato durante la gara di campionato Fiorentina-Venezia di sabato scorso. Gli esami diagnostici eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Tali lesioni necessitano di intervento chirurgico ricostruttivo che verrà effettuato nel corso dei prossimi giorni".

Questa la nota con cui la Fiorentina, questo martedì, ha reso note le conseguenze della lussazione al ginocchio del suo numero 10, subita nel secondo tempo della partita con il Venezia.

"Purtroppo è un infortunio grave", ha detto il tecnico, Vincenzo Italiano, nella conferenza stampa per la presentazione della gara di ritorno per l'accesso alla finale di Coppa Italia, che la Viola disputerà mercoledì contro la Juventus. "Perderemo uno dei giocatori più in forma del momento. Ho parlato con Gaetano, capita a tutti i migliori, quindi ora farà parte di quelli bravi. Dispiace, perché stava crescendo ed era in gran forma. Ma rientrerà sicuramente come prima, perché è un ragazzo straordinario. Con calma e pazienza tornerà quello che abbiamo visto tutti. Un grandissimo in bocca al lupo, lo aspettiamo a braccia aperte".

Tempi di recupero? Probabilmente potremo rivedere Castrovilli in campo solo all'inizio del prossimo anno.









