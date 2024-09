L'inquinamento atmosferico è la principale minaccia per la salute ambientale in Europa, ma con misure politiche mirate può essere ampiamente prevenuto. Mentre l'inquinamento atmosferico può colpire tutti, alcune persone sono più a rischio, tra cui bambini, donne incinte, anziani o coloro che vivono con malattie. Un altro fattore di rischio spesso trascurato, soprattutto dai decisori politici, sono le condizioni socioeconomiche in cui vivono le persone. Ci sono sempre più prove che l'esposizione diseguale all'inquinamento atmosferico nei paesi, nelle regioni e nelle città europee e al loro interno continua a peggiorare gli impatti sulla salute. Sono necessarie azioni urgenti e più ambiziose per raggiungere un'aria pulita.

L'Agenzia europea per l'ambiente ha scoperto che nell'Unione europea l'inquinamento da particolato fine (PM 2,5) è costantemente superiore del 30 percento nelle regioni più povere. Ciò rispecchia le prove evidenziate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'Europa, che mostra che le regioni con un PIL pro capite più basso, meno istruzione e più disoccupazione di lunga durata hanno concentrazioni di PM2,5 più elevate. Nessun livello di esposizione al PM2,5 è sicuro, poiché anche piccole quantità possono danneggiare la salute. L'inquinamento atmosferico è stato collegato a una serie di impatti sulla salute, tra cui asma, cancro ai polmoni, malattie cardiache, ictus, broncopneumopatia cronica ostruttiva, demenza e un peggioramento della salute mentale.

Nel 2021, il 97% della popolazione dell'UE nelle città ha respirato aria considerata dannosa per la salute (oltre le ultime linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria). Le persone che vivono in quartieri svantaggiati dal punto di vista socio-economico hanno maggiori probabilità di essere esposte a livelli più elevati di inquinamento atmosferico, perché potrebbero ad esempio vivere vicino a strade principali fortemente inquinate dove l'affitto è più basso.

Come osservato in molti studi scientifici, questo schema può essere osservato in tutta l'Unione Europea:

A Parigi , in Francia, le aree censuarie più povere sono tra le più colpite dall'inquinamento atmosferico, con un conseguente aumento delle morti premature.

, in Francia, le aree censuarie più povere sono tra le più colpite dall'inquinamento atmosferico, con un conseguente aumento delle morti premature. A Barcellona , ​​in Spagna , l'esposizione a concentrazioni più elevate di vari inquinanti atmosferici e il rischio di morte prematura sono più elevati nei quartieri poveri.

, ​​in , l'esposizione a concentrazioni più elevate di vari inquinanti atmosferici e il rischio di morte prematura sono più elevati nei quartieri poveri. A Gand , in Belgio , le persone che vivono in quartieri con redditi più bassi, alti tassi di disoccupazione e alloggi in affitto sono più esposte all'inquinamento atmosferico.

, in , le persone che vivono in quartieri con redditi più bassi, alti tassi di disoccupazione e alloggi in affitto sono più esposte all'inquinamento atmosferico. Ad Atene , in Grecia, la riduzione della concentrazione di PM all'aperto può apportare benefici ai gruppi svantaggiati fino a dieci volte di più.

, in Grecia, la riduzione della concentrazione di PM all'aperto può apportare benefici ai gruppi svantaggiati fino a dieci volte di più. In Italia , il basso livello di istruzione, la disoccupazione e gli affitti degli alloggi sono spesso associati all'esposizione a livelli più elevati di inquinanti atmosferici.

, il basso livello di istruzione, la disoccupazione e gli affitti degli alloggi sono spesso associati all'esposizione a livelli più elevati di inquinanti atmosferici. Nella Repubblica Ceca , si è scoperto che i gruppi con un livello di istruzione più basso e un tasso di disoccupazione più elevato risiedono spesso in città con livelli di concentrazione più elevati di inquinanti atmosferici correlati alla combustione.

All'interno di queste comunità svantaggiate, i bambini, gli anziani, gli immigrati e le persone affette da malattie possono essere colpiti più duramente dagli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico. La situazione è peggiorata da sfide esistenti come l'accesso limitato all'assistenza sanitaria, diete povere e stress. Questa specifica vulnerabilità è stata dimostrata nei seguenti studi scientifici:

In Svezia , i bambini provenienti da famiglie a basso reddito sono maggiormente colpiti dagli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico.

, i bambini provenienti da famiglie a basso reddito sono maggiormente colpiti dagli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico. A Madrid e Barcellona, ​​in Spagna, i bambini, gli anziani e gli immigrati sono quelli che soffrono maggiormente gli effetti negativi dell'inquinamento atmosferico.

e Barcellona, ​​in Spagna, i bambini, gli anziani e gli immigrati sono quelli che soffrono maggiormente gli effetti negativi dell'inquinamento atmosferico. In Italia, una maggiore esposizione all'inquinamento atmosferico è collegata a pesi alla nascita più bassi e a più parti prematuri, con rischi ancora maggiori per chi è disoccupato o ha un livello di istruzione inferiore. Un altro studio condotto nel Paese ha rilevato che l'esposizione all'inquinamento atmosferico e una situazione socioeconomica peggiore hanno aumentato il rischio di infezioni da COVID tra gli uomini anziani.

A Dublino , in Irlanda , e a Roma , in Italia, gli anziani provenienti da gruppi socio-economici più bassi corrono un rischio maggiore di morte a causa dell'inquinamento atmosferico.

, in , e a , in Italia, gli anziani provenienti da gruppi socio-economici più bassi corrono un rischio maggiore di morte a causa dell'inquinamento atmosferico. A Parigi, in Francia, l'esposizione all'inquinamento atmosferico tra gli anziani che vivono nei quartieri più poveri ha aumentato il rischio di mortalità .

. Uno studio condotto in diverse città dell'UE ha evidenziato che la popolazione immigrata è maggiormente esposta agli inquinanti atmosferici, mentre l'elevata densità di popolazione e la disoccupazione amplificano il rischio.

"Siamo molto preoccupati per la crescente mole di prove che dimostrano il legame tra disuguaglianze socio-economiche in materia di salute e inquinamento atmosferico. L'azione per l'aria pulita sarà vantaggiosa per tutti nell'UE, ma soprattutto per coloro che vivono in aree urbane, regioni o paesi svantaggiati dal punto di vista socio-economico. La direttiva UE sulla qualità dell'aria ambiente rivista è uno strumento cruciale per affrontare le disuguaglianze, quindi la sua rapida attuazione dovrebbe essere una priorità per gli stati membri ", afferma Anne Stauffer, vicedirettrice di HEAL.

La Direttiva sulla qualità dell'aria ambiente (AAQD) rivista contribuirà a migliorare la qualità dell'aria per tutti nell'UE, stabilendo limiti più severi sugli inquinanti atmosferici nocivi. Sottolinea la necessità di proteggere i gruppi vulnerabili, il che può aiutare a ridurre le disuguaglianze sanitarie legate allo stato socioeconomico. Impone inoltre un monitoraggio più completo della qualità dell'aria, che può aiutare a identificare i punti caldi dell'inquinamento nei quartieri svantaggiati.

La direttiva incoraggia la partecipazione pubblica alla pianificazione della qualità dell'aria, che può dare voce alle preoccupazioni di coloro che vivono in aree, regioni o stati membri svantaggiati dal punto di vista socioeconomico. Nel complesso, i miglioramenti della qualità dell'aria derivanti dalla AAQD rivista porteranno a una salute migliore, a costi sanitari ridotti e a una produttività migliorata.

In occasione della Giornata internazionale dell'aria pulita per cieli azzurri, il 7 settembre, HEAL chiede aria pulita ovunque, per la salute di tutti!





