Con Animandia è molto semplice lavorare come animatore turistico...

Ogni anno soprattutto con l’approssimarsi della stagione estiva, sono moltissimi i giovani che intendono fare un’esperienza lavorativa come animatori turistici.

Il lavoro di animatore turistico è uno dei più gettonati tra i giovani, consente di conoscere tanta gente, stringere nuove amicizie e magari anche incontrare la persona giusta per trovare un lavoro stabile ein questo contesto si inserisce Animandia che è il sito internet ideale per iniziare questa simpatica e affascinante esperienza.

Oggi più di ieri, il web è ricco di siti aziendali, di annunci ed inserzioni di tutti i tipi, rivolti alla selezione e al reclutamento di Animatori turistici, la scelta è ampia e spesso laboriosa, occorre destreggiarsi da un sito all’altro, consultare decine e decine di annunci, contattare le azinde, attendere le loro risposte… insomma chi cerca lavoro come animatore turistico deve armarsi di infinita pazienza e tanto tempo da dedicare alla ricerca, questo può essere frustrante, scoraggiante, è qui che subentra Animandia.

Il sito aiuta coloro che cercano lavoro come animatori turistici, ad ottimizzare le ricerche, consente di orientarsi al meglio e soprattutto permette di ridurre i tempi per la ricerca di lavoro.

Infatti Animandia è un sito specialistico, dedicato interamente al comparto dell’animazione e dello spettacolo e grazie alla sua community ed al suo mercatino gratuito, offre risorse e servizi, utili a quanti, a vario titolo, operano nel settore, sia che si tratti di aziende o privati, animatori, artisti ed operatori dello spettacolo in genere.

Grazie al Mercatino della community di Animandia è possibile visionare o pubblicare, tantissime offerte di lavoro da parte di (tour operator, organizzazioni vacanze, agenzie e strutture turistico ricettive) che selezionano il personale da impiegare nelle strutture turistiche da loro gestite.

Su Animandia dunque, vi sono ampie disponibilità di assunzioni stagionali presso associati: strutture turistiche , tour operator, aziende di servizi turistici e organizzazioni vacanze, la destinazioni sono presso strutture turistiche dislocate su tutto il territorio Nazionale.

Nel mercatino è possibile pubblicare annunci di diverso tipo, si va ad esempio, dalle offerte di lavoro per animatori, alla vendita di articoli per feste, noleggio attrezzature per lo spettacolo, compravendita di giochi per animazione e feste,noleggio o vendita gonfiabili e mascotte, costumi tratrali e così via.

In questo modo tutti gli inserzionisti (sia privati che professionisti) possono massimizzare la visibilità dei loro annunci, avendo al sicurezza di rivolgersi ad un pubblico specifico, appartenente al medesimo settore e dunque potenzialmente interessato alle varie proposte riportante negli annunci.

Ma come può aiutare Animandia a trovare lavoro a tutti coloro che intendono impegnarsi nel campo dell’animazione turistica, estiva o invernale?

Diciamo che oltre ovviamente, a sfogliare tra le offerte di lavoro presenti nel mercatino, oppure pubblicare un proprio annuncio di richiesta lavorativa, il candidato può utilizzare il comodo servizio denominato “curriculum espresso” .

Il servizio consente di ottimizzare i tempi di attesa, riducendo al minimo il fastidio di “visionare” singolarmente ogni annuncio ed attendere singole risposte, infatti chi cerca lavoro come animatore turistico e non ama perdite di tempo, mediante questo servizio potrà contare su un valido aiuto.

Il funzionamento è estremamente semplice, ogni aspirante animatore turistico in cerca di concrete opportunità di lavoro, può inoltrare la sua richiesta direttamente allo staff di Animandia (non occorre il curriculum dettagliato) basta inviare un semplice profilo professionale, indicando sommariamente: le proprie esperienze lavorative, i titoli di studio, la conoscenza delle lingue ( soprattutto se si cerca lavoro per l’estero, è molto gradita alle aziende) le attitudini, la disponibilità lavorativa ( i mesi in cui si intende lavorare) se si è alla prima esperienza nel campo, il ruolo per il quale ci si vuol candidare, la disponibilità a spostamenti ( Italia o estero) oppure la regione di preferenza, basta poi anche il solo recapito email per farsi contattare.

Tutto qui, lo staff di Animandia provvederà ad inoltrare la richiesta di lavoro pervenuta, a tutte le aziende associate che hanno aderito all’iniziativa, ( utile dire una volta inoltrate, tutte le candidature vengono definitivamente cancellate ed anche le aziende sono invitate a fare altrettanto).

A questo punto all’aspirante animatore turistico, non resterà altro che stare comodamente ad aspettare e visionare la propria casella email. riceverà i contatti dalle aziende e sarà libero di scegliere, a seconda delle sue esigenze o preferenze personali.

Utile dire che le aziende, aderiscono all’iniziativa con una certa continuità, dunque se al primo invio non si è ancora trovata l’occupazione ideale, ci si potrà tranquillamente riproporre, basterà inoltrare nuovamente la propria candidatura utilizzando sempre il servizio “Curriculum espresso”.