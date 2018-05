Serie A, si deciderà all'ultima giornata chi andrà in Champions e chi in B

In Serie A, tutto rimandato all'ultima giornata per conoscere la partecipazione a coppe europee e l'ultima squadra che retrocederà in B.

Mentre ormai la Roma è sicura della partecipazione alla Champions, il pareggio per 2-2 tra Crotone e Lazio, costringe i biancocelesti ad uno spareggio nel prossimo incontro casalingo contro l'Inter che avrà solo un risultato utile per ottenere il quarto posto: la vittoria.

Il Crotone, invece, si giocherà la salvezza al San Paolo contro il Napoli, sapendo che difficilmente gli basterà il pareggio per restare in Serie A.

A rovinare le uova nel paniere del Crotone e non solo, è stata la vittoria del Cagliari a Firenze per 1-0. Adesso, in coda, per evitare la B se la vedranno Chievo (37 punti), Udinese (37), Cagliari (36) Spal (35) e Crotone (35).

Nell'ultima giornata, tra queste formazioni non ci saranno scontri diretti per cui tutto è possibile.

Da aggiungere, infine, che con il pareggio a Bergamo per 1-1, il Milan si è aggiudicato l'accesso all'Europa League e, quasi certamente, anche l'Atalanta che per essere estromessa dovrebbe perdere di goleada contro il Cagliari, ammesso che la Fiorentina vinca a San Siro contro il Milan.