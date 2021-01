Venerdì 8 gennaio, GitHub ha licenziato un suo dipendente. Lo stesso giorno e nel successivo fine settimana, altri dipendenti hanno espresso preoccupazione e perplessità per il motivo legato al licenziamento. Abbiamo dato ascolto a ciò che ci è stato fatto presente. Così, lunedì 11 gennaio, abbiamo incaricato una persona esterna all'azienda di verificare. Nella serata di venerdì 15 gennaio la verifica ha rivelato significativi errori nelle procedure e nel modo di valutazione dei risultati. Il nostro responsabile delle risorse umane si è assunto la colpa di quanto accaduto e si è dimesso da GitHub ieri mattina, sabato 16 gennaio.In seguito alla verifica, abbiamo immediatamente annullato la decisione di licenziare il dipendente e lo abbiamo comunicato alla persona che lo rappresenta.Al dipendente desideriamo dire pubblicamente: ci scusiamo sinceramente.

Infine, ci sono diverse dichiarazioni che il nostro CEO Nat Friedman e io abbiamo condiviso con i nostri dipendenti domenica 10 gennaio e lunedì 11 gennaio della scorsa settimana, che abbiamo anche condiviso con la stampa all'inizio di questa settimana e che desideriamo ripetere ora:La scorsa settimana è stato spaventoso vedere una folla violenta, inclusi nazisti e suprematisti bianchi, attaccare il Campidoglio degli Stati Uniti. Che queste odiose ideologie siano state in grado di raggiungere la sacra sede della nostra repubblica democratica nel 2021 è disgustoso. Le opinioni che hanno spinto questo attacco sono moralmente ripugnanti per me personalmente e, lo so, per tutti i nostri dirigenti e la nostra azienda.GitHub condanna l'attacco al Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio e qualsiasi credo discriminatorio. L'antisemitismo, il neonazismo e il suprematismo - insieme a tutte le altre forme di razzismo - sono vili e non hanno posto nella nostra comunità. Non tolleriamo e non tollereremo discriminazioni, molestie o ritorsioni in nessun caso.

I dipendenti sono liberi di esprimere le proprie preoccupazioni sui nazisti, l'antisemitismo, la supremazia bianca o qualsiasi altra forma di discriminazione o molestia nelle discussioni interne. Ci aspettiamo che tutti i dipendenti siano rispettosi, professionali e seguano le politiche di GitHub su discriminazione e molestie.Siamo e continueremo ad essere fermamente impegnati a fornire sia ai nostri dipendenti che alla nostra comunità un ambiente sicuro, inclusivo e accogliente.

Il testo sopra riportato è il contenuto pubblicato da Erica Brescia, Chief Operating Officer di GitHub, domenica 17 gennaio.

Una piccola parentesi per chi non conoscesse GitHub, da tempo nella galassia Microsoft. È il principale sito utilizzato dagli sviluppatori di tutto il mondo per rendere disponibile il codice sorgente dei loro programmi a chiunquie desiderio scaricarlo. Gli utenti possono interagire con lo sviluppatore tramite un sistema di issue tracking, pull request e commenti che permette di migliorare il codice del repository risolvendo bug o aggiungendo nuopve funzionalità. Inoltre Github elabora dettagliate pagine che riassumono come gli sviluppatori lavorano sulle varie versioni dei repository (fonte Wikipedia).

Che cosa è successo il 6 gennaio? Un dipendente di GitHub, peraltro ebreo, ha postato su un canale interno all'azienda un messaggio in cui diceva:

"Stay safe homies, Nazis are about."

Il dipendente, sinceramente preoccupato per i colleghi a Washington e per i suoi familiari di religione ebraica che abitano in quell'area, stava invitando tutti a fare attenzione a seguito dell'assalto al Campidoglio.

Un suo collega, però, ha segnalato l'uso della parola "nazista" con cui sono stati descritti i rivoltosi etichettandola come "untasteful conduct" e a seguito di ciò, senza chiedere spiegazioni all'interessato, dopo due giorni GitHub lo ha licenziato a causa dei suoi "patterns of behaviour", schemi di comportamento.

La notizia è interessante perché è la dimostrazione del "cretinismo" (ricorrente) che guida molte grandi aziende che affidano la gestione delle loro procedure all'analisi automatica dei dati, "affinata" in base a delle probabilità statistiche che si auto aggiornano grazie ad algoritmi di auto-apprendimento. È l'intelligenza artificiale, bellezza!

Ma cosa ci sia di intelligente in tutto questo, sinceramente, è difficile comprenderlo.