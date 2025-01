Lo scorso agosto, Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics, ha rilasciato un’intervista a “L’Identità”. Diversi i temi affrontati: dalla sfida della logistica, al PNRR, agli obiettivi del Polo Logistica riguardo la sostenibilità ambientale e la parità di genere nel lavoro.



Sabrina De Filippis: logistica ferroviaria tra sostenibilità e PNRR

Lo scorso agosto, Sabrina De Filippis, AD e DG di Mercitalia Logistics, ha rilasciato un’intervista al quotidiano online “L’Identità”. Per l’occasione, ha parlato delle sfide connesse al rilancio della logistica, ponendo Mercitalia Logistics come importante realtà europea per aumentare la percentuale di merci trasportata su ferro. “I porti come Gioia Tauro, Genova e Trieste continueranno a ricoprire un ruolo importantissimo e per questo sarà fondamentale il loro sviluppo infrastrutturale per favorire l’integrazione mare-gomma-ferro — ha sottolineato Sabrina De Filippis — lasciando al trasporto stradale il cosiddetto primo e ultimo miglio”.

Negli ultimi anni, Mercitalia Logistics ha aumentato i suoi servizi in Europa, diffondendosi in 12 Paesi con l’obiettivo di diventare il primo player europeo.

“L’operazione di acquisizione di Exploris ha consolidato la nostra presenza in Germania, portandoci ad occupare un posto di rilievo nel mercato tedesco, oltre ad estendere la nostra forza diretta in Belgio, Polonia e Repubblica Ceca”. Parlando degli obiettivi del PNRR, Sabrina De Filippis ha annunciato che “in attesa delle nuove infrastrutture, noi stiamo costruendo il nostro “cantiere della logistica”. Questo permetterà di incrementare i volumi delle merci trasportate in treno grazie a connessioni sempre più efficaci dei nostri porti e dei nostri terminal alla rete nazionale e ai corridoi ferroviari europei”.



Sabrina De Filippis: sostenibilità ambientale e parità di genere

Sabrina De Filippis si è espressa anche sulla transizione green: “Nell’ambito della logistica, credo fortemente che la soluzione per il futuro del nostro Paese sia l’intermodalità. Spostare le merci dalla strada alla ferrovia, infatti, contribuirebbe non solo a favorire la sostenibilità ambientale. Gli obiettivi UE sono particolarmente ambiziosi Noi stiamo dando una importante accelerata tramite il rinnovo della flotta per renderla innovativa ed ecosostenibile”. Sul tema ambientale, l’AD ha concluso: “Esempio recente e tangibile del nostro impegno sul campo, è la costruzione di una nuova nave, la Sikania II Hybrid, a propulsione ibrida e zero emissioni”. Sabrina De Filippis ha affermato che la parità di genere nel lavoro ancora non è stata raggiunta in Italia, ma “come Gruppo non possiamo che essere orgogliosi dei passi avanti fatti. Siamo infatti impegnati a diffondere una cultura inclusiva, allo scopo di migliorare il bilanciamento di genere. Siamo determinati a creare un ambiente dove il talento e la competenza prevalgano sul genere”. Per le tante iniziative promosse sul tema, a Mercitalia Logistics è stato assegnato per due anni consecutivi il Premio Minerva Roma Azienda d’Eccellenza.