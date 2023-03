L’associazione Culturale “Noi per Napoli”

con il Patrocinio dell’Archivio di Stato

Piazzetta Grande Archivio,5 Napoli

Nell’ambito della Manifestazione “Dialoghi di carta” Incontriamoci in Archivio

COMUNICA

Sabato 18 marzo 2023 – Sala Catasti

Ore 11,00

Presentazione del libro

“Mario Persico e la sua Produzione Operistica”

di Luca Lupoli – Aletheia Editore



Sabato 18 marzo 2023, alle ore 11,00 presso l’Archivio di Stato- Piazzetta Grande Archivio, 5 Napoli - si terrà la presentazione del libro “ MARIO PERSICO E LA SUA PRODUZIONE OPERISTICA” - Resoconto di un viaggio nelle memorie, nei ricordi, nella musica e nel tempo di un “Nostrano” quasi dimenticato.

E’ storia recente che la storia di Mario Persico, grazie al saggio di Luca Lupoli, ha avuto un suo posto nella prestigiosa Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella, così come è giusto che fosse. L’autore, Luca Lupoli, dopo aver superato l’ostacolo della reperibilità bibliografica, grazie alla ricerca delle fonti a cura di Olga De Maio e grazie ad un incontro fortuito con il nipote dell’autore, il signor Sergio Nuvola, riesce a ricostruire la vita e l’opera di Mario Persico, uno di quegli autori dimenticati e ritrovati del nostro vasto patrimonio musicale.

La puntuale e attenta prefazione di Fabio Armiliato, cantante e attore, uno dei tenori italiani più importanti al mondo e della scena lirica internazionale, ci introduce nella produzione operistica italiana a cavallo del 1800/1900 che è stata di una ricchezza inestimabile. Mario Persico è diventato famoso per aver musicato la commedia di Carlo Goldoni “La Locandiera”, e non solo. Interverranno Lorenzo Terzi, Archivio di Stato di Napoli; M° Mariano Patti, Direttore d’orchestra; M° Mauro Castaldo, Docente Conservatorio di Benevento; Olga De Maio, Ricerche biobibliografiche; Giancarlo Lobasso, attore; Luca Lupoli, Autore.

Modera Laura Bufano, Giornalista. La presentazione si terrà in un luogo voluto da Gioacchino Murat, nel 1808, per concentrare tutta la documentazione prodotta in secoli di storia e si concluderà con un intervento musicale del soprano Olga De Maio e del tenore Luca Lupoli regalando ai convenuti una mattinata all’insegna della cultura e del bel canto.