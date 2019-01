Le istruzioni di S4T sul contratto di viaggio in agenzia

Cresce l’interesse per S4T, società di consulenza presentata lo scorso luglio per supportare gli operatori del settore turistico nella gestione di tutti gli aspetti burocratici legati al travel, come la corretta compilazione del contratto di viaggio.

S4T è composta da un team di professionisti esperti in materia turistica, guidati dal Project Manager Pierluigi Picilli.

“Uno degli aspetti che curiamo maggiormente – dichiara Pierluigi Picilli, Project Manager S4T – è l'ottimizzazione del contratto di viaggio e delle condizioni generali di vendita, in riferimento alla nuova direttiva pacchetti UE. Forniamo anche suggerimenti operativi per l’iter precontrattuale e gestiamo i contenziosi per tutta la fase stragiudiziale”.

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE

Dalle analisi condotte è emerso che la maggior parte degli operatori segue correttamente le indicazioni della normativa. In qualche caso, tuttavia, vengono trascurati alcuni aspetti formali che possono avere conseguenze serie. Un esempio frequente è la mancata consegna del “modulo informativo standard” allegato al contratto di viaggio, obbligatorio sia per gli organizzatori di pacchetti turistici che per le agenzie venditrici.

IL MODULO INFORMATIVO STANDARD

Il modulo evidenzia alcuni diritti dei viaggiatori e contiene la chiara affermazione che l’unico responsabile dell'esecuzione dei servizi inclusi nel pacchetto è l’organizzatore: in caso di mancata consegna è prevista una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, con altre ripercussioni significative per le agenzie intermediarie.

"Inoltre, non consegnando il modulo per conto degli organizzatori – prosegue Picilli – il venditore, in caso di controllo o contenzioso, assume di fatto il ruolo di organizzatore del pacchetto, e diventa l’unico responsabile dell’esecuzione dei servizi che aveva solo intermediato. Questo errore potrebbe comportare anche la mancata copertura del sinistro da parte della polizza RC”.

LA COMPILAZIONE DEL MODULO

Attenzione anche alla corretta compilazione del modulo: “Ci sono due campi da personalizzare con la ragione sociale dell’organizzatore e i riferimenti della sua polizza o fondo contro l’insolvenza – conclude Picilli. Inoltre, visto che in caso di contenzioso l’onere della prova di aver consegnato il modulo spetta sempre al professionista, è quanto mai opportuno farselo firmare per accettazione”.

Concreto, pragmatico e risolutivo, il know-how offerto da S4T integra le coperture delle polizze assicurative per minimizzare i rischi connessi ai doveri e alle responsabilità imposti da una normativa in costante evoluzione. Per esigenze particolari esiste inoltre la possibilità di entrare in contatto con professionisti terzi specializzati, come avvocati e commercialisti.