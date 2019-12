Niente Oscar per Bellocchio. Nonostante l'ottima accoglienza registrata alla scorso festival di Cannes “Il Traditore” è stato escluso dalla shortlist per il miglior film straniero, diffusa dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences nelle scorse ore.

Il film di Belloccio non è entrato tra i 10 titoli che il prossimo 13 gennaio formeranno la cinquina da cui, nella notte degli Oscar, sarà scelto il “Best International film”.

Il Traditore narra la storia del pentimento di Tommaso Buscetta e della sua conseguente collaborazione con il giudice Giovanni Falcone, con Pierfrancesco Favino roincipale protagonista.

Troppo "agguerrita" la lista dei competitor, che vede come già sicuri favoriti per entrare di diritto nei cinque titoli che si contenderanno l'Oscar, Parasite di Bong Joon-ho (Corea del Sud), Dolor y Gloria di Pedro Almodovar (Spagna) e Les Misérables di Ladj Ly (Francia).