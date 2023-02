Roma - Un’informazione reale e sincera, dolce e empatica per tutte le donne operate di cancro al seno che hanno affrontato una mastectomia laterale o bilaterale, o una quadrentoctomia e devono vivere un post operatorio.

Linfedema, dolori scapolari o al muscolo pettorale nel quale viene inserita la protesi, cicatrice dura e che sembra costringere, braccio dolente e che non si riesce a stendere o ruotare… Li sottovalutiamo restando in attesa che passino oppure prendiamo un antidolorifico. Possono trasformarsi, diventare invadenti, aggredire le nostre giornate e renderle difficili.

Se li conosciamo, se impariamo a leggere le avvisaglie allora sapremo affrontarli nel modo giusto e potranno essere eliminati o ridotti così tanto da garantire di nuovo una vita tranquilla. Ma anche le conseguenze della radioterapia, la pelle, l’esposizione al sole, i lavori in casa che possiamo o non possiamo fare. Come proteggere il nostro corpo e traghettarlo verso un dopo sereno che tanto speriamo e vogliamo. E poi come parlare ai figli, i rapporti con il nostro compagno, marito, le relazioni amicali e professionali. I nostri caregiver.

Insomma un viaggio che davvero conduce al dopo con consapevolezza e voglia di tornare a essere quello che siamo sempre state. Un libro manuale, ricco di informazioni e indicazioni pratiche, che prende per mano le donne operate di cancro al seno e le fa camminare con più leggerezza nella loro vita per ritrovare ancora se stesse.

Lo abbiamo scritto per te Donna e abbiamo devoluto tutti proventi all’Associazione Zittocancro.

Ora devi solo prenderti per mano e leggere…

Cara Donna, abbi cura di te!



https://luisanda-dellaria.weebly.com/lo-sapevi-donna.html

