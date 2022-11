La Compagnia "Un Teatro da Favola" è orgogliosa di presentare il suo omaggio ad un capolavoro della televisione italiana, ad una delle favole più amate di tutti i tempi, in una versione interattiva, divertente e commovente: Pinocchio, la storia liberamente ispirata allo sceneggiato italiano più bello che la nostra televisione abbia mai realizzato.

Con Pinocchio che grazie agli effetti speciali di Carlo Diamantini (David di Donatello per gli effetti speciali per “Il Racconto dei Racconti” di Matteo Garrone) diventa bambino e poi burattino e poi di nuovo bambino. Un’esperienza da condividere con tutta la famiglia.

Un evento senza precedenti. Un tuffo nei nostri ricordi. Una versione che ci porta alla mente i pomeriggi passati a giocare all'aperto, il pane e cioccolata che ci dava la nonna per merenda, le coccole dei nostri genitori. Anni meravigliosi, momenti che non torneranno più e che abbiamo il dovere di far vivere ai nostri figli.

La Compagnia di Pietro Clementi ha rivoluzionato il mondo del teatro per famiglie, battendo ogni record di incassi e di presenze nei più importanti teatri di Roma e al Teatro Manzoni di Milano, diventando leader nel teatro per famiglie in Italia. La Compagnia "Un Teatro da Favola" nasce quasi 7 anni fa con il progetto di avvicinare i bambini al mondo del teatro, educarli al teatro. Per seguire questo intento, raggiungere questo obiettivo, la Compagnia realizza spettacoli con una doppia lettura: una per i piccoli favolistica, interattiva, divertente ed educativa, e una piena di citazioni, riferimenti comici ed ironici per genitori, zii e nonni che divertendosi, sono spronati a portare a teatro i loro "cuccioli". I bambini negli spettacoli di "Un Teatro da Favola" sono i veri protagonisti: interagiscono con i personaggi, urlano, cantano in una dimensione di teatro interattivo mai vista prima. Non più quindi spettacoli esclusivamente per i piccoli, ma veramente per tutta la famiglia. Un vero e proprio fenomeno teatrale. Il risultato è stato straordinario. La compagnia lavora ininterrottamente tutto l'anno, realizzando spettacoli con un pubblico di 2.000 spettatori a weekend. E' seguita su facebook da 23000 famiglie ed il numero è in forte crescita.



26 novembre 2022 ore 15,30

Un Teatro da Favola

presenta

PINOCCHIO

Regia e adattamento di Pietro Clementi

con Pietro Clementi, Francesco Mantuano, Livia Lucina Ferretti, Francesca Bellucci, Daniele Trombetti, Francesca Romana Biscardi e il piccolo Riccardo Coluzzi nella parte di Pinocchio



BIGLIETTI

Adulti € 15,00; Bambini 3 - 14 anni € 11,50; Under 3 anni € 6,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/acquista-online/2997936

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone





Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

Email: [email protected]





*_©Angelo Antonio Messina