Nel primo quarto di finale di Coppa Italia, a San Siro l'Inter si è imposta per 1-0 sull'Atalanta, qualificandosi per le semifinali del torneo per la quarta volta consecutiva, dove incontrerà la vincente di Juventus - Lazio, che si disputerà giovedì sera a Torino.

Nel primo tempo, da segnalare il palo colpito da Calhanoglu e un tiro sopra la traversa di Zapata. Nel secondo tempo la partita si anima, e dopo un'occasione sbagliata da Maehle, Darmian segna il gol decisivo con un diagonale di sinistro al 57', a seguito di una dormita generale della difesa bergamasca, che si è spalancata per lasciare tutto lo spazio possibile al tiro del difensore nerazzurro.

La sensazione data dagli undici della Dea è che all'Atalanta non importasse molto di passare il turno, tanto che nel finale di gara, ancora Maehle si è reso protagonista di una scelta incomprensibile, evitando di tirare in porta da posizione favorevolissima.

Queste le dichiarazioni di Simone Inzaghi al termine del match:

"Ci tenevamo tantissimo a vincere questa gara perché questo trofeo lo abbiamo vinto l'anno scorso, lo abbiamo sulla maglia e avevamo preparato nel migliore dei modi la sfida. Abbiamo fatto una grandissima gara, dal primo all'ultimo minuto, contro un avversario di assoluto valore che veniva da un ottimo periodo. Andiamo in semifinale con merito.Darmian? Già l'anno scorso in qualche partita lo avevo messo come braccetto e lo aveva fatto bene. Per un allenatore avere giocatori che in qualsiasi momento fanno il terzo o il quinto è un grandissimo vantaggio. Da quando sono qui ha sempre dato il suo contributo. Si merita tutto quello che ha ricevuto stasera. Acerbi lo conosciamo. Lavora tantissimo, parlare di lui sarebbe riduttivo perché stasera tutti sono andati bene. Fare partite così non è semplice. Questa semifinale davanti al nostro pubblico volevamo centrarla a tutti i costi. Abbiamo dato una gioia ai nostri tifosi.Lukaku stasera mi è piaciuto molto. Più passava il tempo e più andava meglio, poi chiaramente il minutaggio è ancora limitato. Sono però molto contento e penso che migliorerà di partita in partita".





Crediti immagine: twitter.com/sportli26181512/status/1620543365438906368