In base alle indicazioni di Draghi, saranno 5,3milioni gli studenti che dopo Pasqua torneranno nelle aule scolastiche e riprenderanno le lezioni in presenza.

Un numero che corrisponde al 62,3% (sei su dieci) degli 8,5 milioni di alunni.

Di questi, 3,1 milioni frequentano scuole dell'infanzia, scuole primarie e il primo anno di scuole medie e non faranno ricorso alla Dad anche se residenti in regioni o aree classificate come zona rossa.

Dal prossimo martedì 30, 687mila alunni del Lazio abbandoneranno la Dad, ma oltre mezzo milione di alunni in Toscana e 285mila in Calabria andranno in Dad fino al 6 aprile.

Riassumendo, in base a quanto comunica Tuttoscuola, prima delle vacanze pasquali, gli studenti in presenza saranno 2 milioni e circa 6,5 milioni coloro che continueranno a far ricorso alla didattica a distanza.