Sabato 13 luglio, al via da Termoli (Campobasso), il nuovo tour di Cristiano De André “De André #Deandré – Best Of Live Tour”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.

Il progetto “De André Canta De André” si arricchisce, così, di un nuovo tassello, un tour Best Of, dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio e dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André Canta De André – Vol. 2” (2010) e “De André Canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André Canta De André – Storia Di Un Impiegato” (2023).

Queste le date del tour:

13 luglio al Teatro Verde di Termoli (Campobasso)

16 luglio in Piazza Europa a La Spezia

17 luglio al Sonic Park Stupinigi di Nichelino (Torino)

20 luglio alla Cavea Auditorium Parco Della Musica Di Roma Per Rock In Roma

21 luglio alla Scalinata San Bernardino De L’Aquila

24 luglio a Villa Erba di Cernobbio (Como)

26 luglio al Lazzaretto di Bergamo

27 luglio all’Anfiteatro Camerini di Piazzola (Padova)

1º agosto alla Rocca Maggiore di Assisi (Perugia)

2 agosto all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (Macerata)

3 agosto al Teatro D’Annunzio di Pescara

5 agosto in Piazza Orsini del Balzo a Mesagne (Brindisi)

6 agosto in Piazza del Castello Aragonese a Reggio Calabria

8 agosto al Teatro di Verdura di Palermo

11 agosto al Palazzo delle Fiere - Quadrato Compagna di Corigliano Rossano (Cosenza)

12 agosto al Parco Archeologico Scolacium di Borgia (Catanzaro) per Armonie D’Arte Festival

17 agosto all’Arena Dei Pini di Baia Domizia (Caserta)

19 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (Livorno)

20 agosto a Villa Bertelli di Forte dei Marmi (Lucca)

6 settembre all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (Udine)

7 settembre in Piazza della Loggia a Brescia

Con “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”, Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà, sul palco, il meglio del repertorio, finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo Di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere, torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti.

Cristiano stesso, non solo cantautore, ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

I biglietti, per il tour, sono disponibili, in prevendita, su TicketOne e Ticketmaster.

Info e biglietti qui:https://bit.ly/deandr%C3%A9livetour

Il tour è prodotto e organizzato da Trident Music.

http://www.facebook.com/CrisDeAndre