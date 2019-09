Presentazione del Cubot P20, la nuova sfida cinese parte dal basso

È stato annunciato il Cubot P20, nuovo smartphone della casa cinese Cubot. Non è un prodotto pensato per il gaming, ma piuttosto per navigare in rete e per fare tante foto di alta qualità.

Per accedere alle funzionalità dello smartphone è presente un lettore di impronte digitali. Ottimo il design che ricorda molto l'Iphone X10 e in parte l'Huwawei P10 per il notch della telecamera. 64GB la Ram, comunque espandibile a 128. Il tutto viene offerto in rete a circa 120 euro.

Ovviamente il punto di forza è sicuramente il rapporto qualità prezzo, mentre per quanto riguarda il sistema operativo il Cubot P20 mette a disposizione il più che collaudato Android Nougat nella versione 8.2, aggiornato con tutte le patch di sicurezza.