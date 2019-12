Questa ricetta per gli spaghetti di soia con le verdure è veramente ipocalorica, saporita e colorata, usa i prodotti di stagione, è adatta ai celiaci, agli intolleranti ai latticini, ed inoltre è facilissima da fare; riassumendo la scelta giusta per accontentare facilmente tanti amici dalle mille diverse limitazioni alimentari.





Ingredienti per quattro persone

verdure miste a piacere tra peperoni di diversi colori, rossi, gialli e verdi, zucchine possibilmente con i fiori, melanzane, e cipolle rosse di Tropea

sale marino di ottima qualità q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

pomodori maturi q.b.

peperoncino rosso piccante q.b.

300 gr di spaghetti di soia





Preparazione

Pulite le verdure eccetto i pomodori, lavatele e tagliatele a striscioline. Mettete le verdure in una ampia padella o in un wok con un po’ di sale e di acqua ed iniziate a farle sudare, mescolando di tanto in tanto. Lavate poi i pomodori, apriteli eliminate i semi e tagliateli a cubetti e unite anche loro alle verdure.

Aggiungete il peperoncino rosso piccante. Nel frattempo mettete in ammollo in una ciotola piena di acqua tiepida gli spaghetti di soia. Quando le verdure saranno tenere, ma non sfatte, scolate gli spaghetti di soia ed uniteli ad esse. Completate la cottura degli spaghetti unendo dell’acqua calda e continuando a mescolare.

Servite questi ipocalorici, ma buonissimi, spaghetti di soia con le verdure completandoli con un filo di olio d’oliva extra vergine.



Consigli

In questa ricetta non diamo dosi e non serve pesare nulla. Per le verdure fatevi guidare da cosa trovate di fresco dal fruttivendolo o nell’orto e dai gusti personali ma cercate comunque di avere un mix ben colorato.